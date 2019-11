Nowe doniesienia po zabójstwie dziennikarki. PE wysyła pilną misję na Maltę

Video: Reuters

Szwedzka prokuratura umorzyła śledztwo wobec Assange'a

19.11 | Szwedzka prokuratura umorzyła we wtorek dochodzenie w sprawie zarzutów o gwałt pod adresem założyciela WikiLeaks Juliana Assange’a. Decyzja zakończyła trwającą blisko dekadę sprawę, która zmusiła Australijczyka do ukrywania się przez kilka lat w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, by uniknąć ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Assange przebywa obecnie w więzieniu w stolicy Wielkiej Brytanii.

