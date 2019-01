"Wzrosła liczba prześladowanych chrześcijan". Europarlament przyjął raport o wolności religii

Parlament Europejski chce, by Unia zmieniła swoją politykę dotyczącą ochrony swobody religii i przekonań. Eurodeputowani przyjęli raport, w którym upominają się o przestrzeganie wolności wyznania. Jego autorem był eurodeputowany PSL Andrzej Grzyb. - Mocno wzrosła liczba prześladowanych chrześcijan - przekonywał w Strasburgu.

- Różne raporty pokazują, że bardzo wzrosła liczba osób prześladowanych ze względu na wyznanie. Szczególnie mocno wzrosła na świecie liczba prześladowanych chrześcijan. W tej chwili szacuje się, że między 150 a 250 milionów chrześcijan na świecie jest codziennie prześladowanych - powiedział we wtorek w Strasburgu europoseł Andrzej Grzyb (PSL).

To on jest autorem przegłosowanego przez Parlament Europejski raportu dotyczącego wytycznych UE w sprawie propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań oraz mandatu dla specjalnego unijnego wysłannika. Zachód wzywa Chiny do uwolnienia prześladowanych muzułmanów Delegaci państw... czytaj dalej »

PE w obronie wolności religijnej

Stanowisko wysłannika ds. propagowania wolności religii lub przekonań zostało utworzone w 2016 r. przez przewodniczącego KE Jean-Claude'a Junckera w odpowiedzi na wezwanie PE w tej sprawie.

Europosłowie opowiedzieli się we wtorek za wzmocnieniem mandatu wysłannika. Miałby on być powoływany na dłuższe niż jednoroczne kadencje, otrzymać większy budżet i liczniejszą grupę współpracowników.

- W chwili obecnej te zasoby kadrowe specjalnego wysłannika są ograniczone, a rozwinęła się jego sieć współpracy - zauważył Grzyb. Jego zdaniem partnerami wysłannika powinny być Kościoły i związki wyznaniowe, a nie tylko instytucje.

Nowe wytyczne w sprawie wolności religii i przekonań

Eurodeputowani przyjęli też odnowione przez UE wytyczne w sprawie propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań. Zwrócili uwagę, że wolność myśli, sumienia, religii i przekonań, powszechnie nazywana w unijnych ramach prawnych wolnością religii lub przekonań, stanowi uniwersalne prawo człowieka.

PE wezwał do pilnego i skutecznego wdrożenia tych wytycznych. Eurodeputowani domagają się od Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych dopilnowania, by w corocznych sprawozdaniach na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz w sprawozdaniach z postępów we wdrażaniu wytycznych unijnych znajdował się rozdział poświęcony wolności religii lub przekonań i by był on przedstawiany Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie Europejskiej. Weszła do samolotu, nie wiedząc, gdzie wyląduje. Pakistańska chrześcijanka na wolności Pakistańska... czytaj dalej »

Skazana za bluźnierstwo

Raport zwraca też uwagę na sytuację Asi Bibi, chrześcijanki skazanej na karę śmierci za rzekome bluźnierstwo w Pakistanie w 2010 r. Parlament wyraził ubolewanie, że w niektórych państwach wprowadzono i stosuje się prawo przewidujące karę (w tym karę śmierci) za bluźnierstwo, nawrócenie lub apostazję lub dąży się do wprowadzenia takiego prawa.

Prawniczka z zajmującej się sprawami chrześcijan organizacji ADF International Alice Neffe zwróciła uwagę, że z perspektywy prawa międzynarodowego sytuacja nie wygląda źle, bo wszystkie najważniejsze konwencje podkreślają fundamentalny charakter wolności religijnej. Jest jednak problem z egzekwowaniem tych zapisów.

- Niestety widzimy, że w wielu krajach na świecie są regulacje, które zabraniają np. zmiany wyznania. W przypadku pani Asi Bibi problem dotyczył wyrażania swoich przekonań religijnych - powiedziała Neffe.

Muzułmańscy ekstremiści w Pakistanie nadal nie zgadzają się z werdyktem uniewinniającym i wzywają do powieszenia chrześcijanki, która zmuszona jest do ukrywania się i korzystania z ochrony pakistańskich władz.