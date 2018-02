Foto: UE Video: tvn24

Legutko: smutne widowisko, żadne argumenty nie przemawiały

01.02 | Ryszard Legutko, europoseł PiS ocenił, że spotkanie konferencji przewodniczących PE było "smutnym widowiskiem". - Żadne argumenty nie przemawiały - stwierdził. - Najbardziej było to zdumiewające, kiedy wszyscy podkreślali, że oczywiście jest wolność słowa, ale za to, co pan Czarnecki powiedział, musi zostać ukarany - dodał.

»