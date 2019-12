Europosłowie o praworządności w Polsce





Obrady komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Parlamencie Europejskim. Debata o praworządności w Polsce i na Węgrzech.

"Jesteśmy wciąż zaniepokojeni". Komisarz europejski o praworządności w Polsce Sytuacja... czytaj dalej » Do debaty doszło w związku z dwiema procedurami artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, prowadzonymi wobec Polski i Węgier. W jej ramach znalazły się prezentacje na temat obu krajów przedstawione przez występującą w imieniu Rady UE fińską minister ds. europejskich Tytti Tuppurainen i komisarza ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa.

Wiśniewska: UE to nie super-państwo

- Artykuł siódmy to dzisiaj w Unii Europejskiej rodzaj bata politycznego, używanego przeciwko demokratycznie wybranym rządom - mówiła eurodeputowana z PiS Jadwiga Wiśniewska.



Jak stwierdziła, "przedstawianie Viktora Orbana jako ciemnego luda, którego obywatele Węgier się boją, jest skrajnym przykładem niepoważnego podchodzenia do Parlamentu Europejskiego".



- Unia Europejska to nie superpaństwo. To związek suwerennych i niepodległych państw - dodała europosłanka.

Procedura praworządności

KE prowadzi wobec Polski procedurę naruszenia praworządności od 2016 roku w związku z zastrzeżeniami wobec przeprowadzanej przez polskie władze reformy wymiaru sprawiedliwości.

W grudniu 2017 roku Komisja skierowała wniosek do Rady UE o rozpoczęcie procedury art. 7.1 Traktatu UE, gdyż - jej zdaniem - w ciągu ostatnich lat w Polsce przyjęto szereg ustaw, które poważnie zagrażają niezależności sądownictwa i trójpodziałowi władzy.

W marcu 2018 roku europarlament poparł propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zastosowania artykułu 7 unijnego traktatu w związku z naruszaniem zasad praworządności w Polsce i wezwania Komisji skierowanego do polskich władz w celu rozwiązania problemów w tej dziedzinie. Rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywała też Radę Unii Europejskiej do "podjęcia szybkich działań zgodnie z postanowieniami zawartymi w artykule 7 Traktatu o UE".

