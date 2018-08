"Zrywamy więzy, które łączyły nas z imperium rosyjskim i Związkiem Sowieckim"

W 27. rocznicę niepodległości Ukrainy ulicami Kijowa przeszła w piątek parada wojskowa z udziałem 4,5 tysiąca żołnierzy i 250 pojazdów wojskowych. - Będę nalegał na umieszczenie w konstytucji naszych dążeń do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO – oświadczył prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w wystąpieniu na Majdanie Niepodległości.

W paradzie uczestniczyły delegacje 19 armii, w tym poczet sztandarowy Wojska Polskiego oraz poczet wspólnej brygady litewsko-polsko-ukraińskiej, LITPOLUKRBRIG. Polskie władze reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Łapiński. Wśród gości był doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton.

"Obraliśmy własną drogę rozwoju"

Merkel zrelacjonowała Poroszence rozmowę z Putinem Kanclerz Niemiec... czytaj dalej » - Najważniejsze jest to, że zdecydowanie obraliśmy własną drogę rozwoju i nie mamy prawa z niej zboczyć. Zrywamy wszelkie więzy, które łączyły nas z imperium rosyjskim i Związkiem Sowieckim. Będę nalegał na umieszczenie w konstytucji naszych dążeń do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO - powiedział Poroszenko w wystąpieniu na kijowskim Majdanie Niepodległości.



Prezydent rozpoczął przemówienie słowami "Zrodyłyś my wełykoji hodyny" (urodziliśmy się w ważnym czasie), zaczerpniętymi z hymnu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

- Są to słowa Marszu Nowej Armii, który dziś po raz pierwszy zabrzmi na paradzie wojskowej i symbolizuje nierozerwalny związek między różnymi pokoleniami walczących o niepodległość ojczyzny – wyjaśnił Poroszenko.

"Chwała bohaterom"

Minister obrony Stepan Połtorak oficjalnie przywitał żołnierzy słowami "Sława Ukrainie!", oni zaś odpowiedzieli mu "Herojam Sława!" (chwała bohaterom). Wcześniej w ukraińskiej armii obowiązywało odziedziczone z czasów sowieckich powitanie "Witajcie towarzysze!", na które żołnierze odpowiadali "Zdrowia życzymy!".



Po raz pierwszy w defiladzie maszerowała kolumna studentek Instytutu Wojskowego z Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz stołecznego Wojskowego Instytutu Telekomunikacji i Informatyzacji imienia Bohaterów Krut.



Ukrainiec zapewnia, że nie zlekceważył rosyjskiej flagi i hymnu. "Modliłem się" Niżny Nowogród... czytaj dalej » Pokaz sprzętu wojskowego otworzył przystosowany do standardów NATO czołg T-84-120 Jatahan, za którym jechały zmodernizowane czołgi T-64 BW. Zaprezentowano też testowaną jeszcze haubicę samobieżną Bohdana, która również odpowiada standardom NATO.

Podczas parady pokazano przekazane Ukrainie przez USA wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin. Ostatnim akcentem był przelot 29 maszyn wojsk lotniczych: myśliwców, samolotów transportowych i helikopterów.

Niepodległość od 1991

Ukraina proklamowała Akt Niepodległości 24 sierpnia 1991 roku. W grudniu tegoż roku odbyło się referendum, w którym Ukraińcy opowiedzieli się za niepodległością. Polska uznała niepodległość Ukrainy jako pierwszy kraj na świecie, 2 grudnia 1991 roku.

"Polska nadal będzie popierała wzmacnianie relacji Ukrainy z Unią Europejską i NATO oraz ambitne reformy, które zbliżą ten kraj do standardów zachodnich" – oświadczył prezydent Andrzej Duda w opublikowanej w piątek depeszy do prezydenta Petra Poroszenki.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało tweeta z życzeniami i wyrazami wsparcia dla Ukrainy.



