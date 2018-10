Ratował z Zagłady, "umarł w zapomnieniu". Para prezydencka upamiętni konsula Rokickiego

Para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornuauser-Duda we wtorek w szwajcarskiej Lucernie wezmą udział w ceremonii upamiętnienia konsula Konstantego Rokickiego, który w czasie drugiej wojny światowej w ramach tak zwanej grupy berneńskiej wystawiał fałszywe paszporty, ratując setki Żydów.

Para prezydencka rozpoczęła w poniedziałek dwudniową wizytę w Szwajcarii. Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą w drugim dniu wizyty w Szwajcarii udadzą się do Lucerny, gdzie wezmą udział w ceremonii upamiętnienia konsula Konstantego Rokickiego, który w czasie II wojny światowej w ramach tzw. grupy berneńskiej wystawiał fałszywe paszporty, ratując setki Żydów przebywających na terenie okupowanej Polski.

W ceremonii wezmą udział ocaleni przez Rokickiego oraz ich potomkowie, a także Polacy i Żydzi ze Szwajcarii.

- Udział w ceremonii ponownego wzniesienia nagrobka Rokickiego, człowieka, który uratował co najmniej 800 ludzi z Zagłady, i który umarł przed 60 laty w zapomnieniu i ubóstwie, to hołd dla tego bohatera i apel o przywrócenie jego działalności do powszechnej pamięci i wiedzy. Przez lata zapomniany dopiero dziś otrzymuje on należne honory od polskiego państwa – powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Około 800 ocalonych przez grupę berneńską

Pochowany w Lucernie Konstanty Rokicki (1899-1958) był konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie w latach 1939-45. Rokicki był członkiem tzw. grupy berneńskiej, czyli grupy nielegalnej polsko-żydowskiej struktury zajmującej się masowym fałszowaniem dokumentów dla ratowania Żydów, głównie w i po okresie tzw. Akcji Reinhardt. Celem niemieckiej operacji była zagłada ludności żydowskiej (nazwa operacji pochodzi od imienia Reinharda Heydricha - szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy). W jej efekcie zginęło od ponad 2 do 3 mln Żydów z terenów ziem polskich okupowanych przez Niemców.



W skład grupy berneńskiej wchodzili też ambasador Aleksander Ładoś, jego zastępca Stefan Ryniewicz i dyplomata Juliusz Kuehl. Z analizy przeprowadzonej przez ambasadę RP w Szwajcarii wynika, że Rokicki wystawiał podczas II wojny światowej fałszywe paszporty Paragwaju, czym uratował życie wielu Żydów przebywających w okupowanej Polsce. Polska ambasada w Szwajcarii i Liechtensteinie ocenia się, że około 800 ich posiadaczy przeżyło Holocaust, a część żyje do dziś.

Prezydent o przyszłości Europy

Para prezydencka odwiedzi też Zurych, gdzie na tamtejszym uniwersytecie Duda wygłosi organizowany przez Europa Institut wykład zatytułowany "The Future of Europe - Foundations of Unity of the States of Europe", w którym przedstawi swoją wizję przyszłości integracji europejskiej.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że wystąpienie prezydenta odbędzie się w ramach prestiżowego cyklu wykładów "The Churchill Europe Symposium", nawiązującego nazwą do słynnej mowy Winstona Churchilla, który w 1946 roku w tej samej sali Uniwersytetu w Zurychu zaprezentował wizję "Stanów Zjednoczonych Europy".

Raz w roku organizatorzy zapraszają do wygłoszenia wykładu jednego z przywódców świata zachodniego. Wśród dotychczasowych prelegentów byli m.in. Henry Kissinger, Helmut Kohl, Tony Blair czy Valery Giscard d'Estaing.