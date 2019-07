Masakra w wiosce, zamordowane kobiety i dzieci. "Wszyscy jesteśmy w szoku"

W Papui Nowej Gwinei doszło do masakry

W jednej z wiosek w Papui Nowej Gwinei uzbrojeni napastnicy przeprowadzili masakrę miejscowej ludności. Zamordowali co najmniej 18 osób, głównie kobiety i dzieci. Jak pisze Reuters, to najprawdopodobniej ofiary waśni plemiennej. Premier Nowej Gwinei James Marape wezwał w środę do obławy na sprawców zbrodni.