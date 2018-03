Powtarzamy cały czas, że to jest ciężka praca i tylko na zewnątrz może wydawać się, że to takie kolorowe życie między modelkami i z szampanem od samego rana. Moda to coś więcej niż tylko fajne ubrania. Skupiamy się więc na tym, żeby nasze kolekcje były fajne, niekoniecznie aż tak bardzo awangardowe. Już z tego wyrośliśmy - mówią w rozmowie z tvn24.pl Mariusz Brzozowski i Marcin Paprocki.

Trzynastka, czarny kot i seks supermodelek. Paprocki & Brzozowski świętowali - Trzynastka i... czytaj dalej » Jako duet Paprocki&Brzozowski zadebiutowali w 2002 roku kolekcją dyplomową Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Rok później pokazali po raz pierwszy swoją kolekcję w Warszawie, dzięki której "Elle" uznał ich projektantami roku. To był początek marki, która od blisko 18 lat znajduje się w czołówce polskiego rynku

Konsekwentnie budowali swoją pozycję wśród najpopularniejszych marek w polskiej modzie. Tworzą kolekcje bardzo charakterystyczne i kobiece. Często wykorzystują motywy roślinne i łączą tkaniny o różnych fakturach, nie zapominając o tym, że ubrania to nie eksponat muzealny, że muszą się nosić, a ich klientki muszą czuć się w nich dobrze. Romantyczną elegancję potrafią pogodzić z rockowym pazurem - nie zawsze z sukcesem, ale mają tego świadomość, że czasem coś nie wychodzi.

Po kreacje duetu sięgają często polskie gwiazdy, między innymi Kinga Rusin, Joanna Krupa, Joanna Koroniewska, Natalia Kukulska, Reni Jusis, Edyta Zając, Maja Ostaszewska, Katarzyna Figura, Kora, Monika Olejnik czy Paulina Krupińska.

Z Mariuszem Brzozowskim i Marcinem Paprockim rozmawiał Tomasz-Marcin Wrona, tvn24.pl.

Tomasz-Marcin Wrona, tvn24.pl: Wasza marka ma prawie 18 lat, a znacie się blisko 20 lat. Jak się zaczęła wasza wspólna przygoda?

Marcin: Nasza znajomość zaczęła się w Łodzi na studiach.

Mariusz: Poznaliśmy się w szkole. Na korytarzu. To była śmieszna sytuacja. Marcin mieszkał z moją koleżanką z liceum. A ja mieszkałem z jego koleżanką z liceum. Taka śmieszna roszada. Poznaliśmy się, zakumplowaliśmy się. Na drugim roku studiów okazało się, że współlokatorka Marcina zaszła w ciążę i zwolnił się pokój, w którym zamieszkałem. Tak to się zaczęło, od poczęcia dziecka. (śmiech)

Marcin: Za każdym razem mamy inną historię. (śmiech)

Mariusz: Ale tak naprawdę było, ale nie mówiliśmy o tym jeszcze.

TMW: Wychodzi na to, że nie byłoby waszego duetu gdyby nie "wpadka".

Marcin: Nie wiemy czy to była wpadka...

Mariusz: Raczej wpadka. Na pierwszym roku trudno planować.

Marcin: No dobrze, nie wiemy, czy to była wpadka, czy nie. Poznaliśmy się. Mariusz od samego początku był na Wydziale Tkaniny i Ubioru, bo od zawsze marzył, żeby dostać się na ten kierunek. Ja byłem tam przez przypadek. Dostałem się na Wydział Grafiki i przez cały pierwszy rok obserwowałem tylko, co tam się dzieje. Po roku zdecydowałem się przenieść, gdyż uznałem, że tam jest znacznie ciekawiej...

Mariusz: ...co było ewenementem, ponieważ nikt się nie przenosił z grafiki na ubiór.

Marcin: Zaznaczę nieskromnie, że dużo trudniej było się dostać na grafikę niż na projektowanie ubioru.

Mariusz: (śmiech) Skończyłeś marnie.

Marcin: Wszyscy pukali się w czoło, co ja robię, że z tej prestiżowej grafiki przechodzę na Wydział Tkaniny i Ubioru. Jednak wybrałem pracownię tkaniny artystycznej i dywan.

TMW: Pewnie patrzyłeś z góry na projektantów.

Marcin: Trochę tak. Niby byłem już na tym samym wydziale, niby od początku towarzyszyłem Mariuszowi w tych wszystkich konkursowych przygodach - Mariusz od początku był bardzo czynny jako projektant - ale gdzieś z boku. Nie wiedząc kiedy, po pierwszej kolekcji Mariusza, przy której mu pomagałem, kolejną stworzyliśmy wspólnie. To była pierwsza kolekcja naszego duetu.

TMW: Czy to była ta, o której mówiliście, że była klęską?

Mariusz: Była małą porażką. Myślę, że na początek to był taki dobry kubeł zimnej wody.

Marcin: To była bardzo mała kolekcja, bo tylko pięć sylwetek, przeznaczona na pewien łódzki konkurs "Moda Folk". Z racji tytułu ubrania miały być inspirowane folklorem.

TMW: Trochę cepelia?

Mariusz: Tak, ale chcieliśmy zrobić ją w nowoczesnej wersji i była cała ze szkła. Robiliśmy gorsety witrażowe, przyklejaliśmy na tkaniny szkła, robiliśmy malowanki, były cekiny. Po prostu wszystko. Niestety, przy takiej liczbie modeli rozjechała się nam spójność kolekcji. Liczyliśmy, że to będzie ogromny sukces, wyszło słabo. Dostaliśmy po głowie, ale myślę, że dobrze nam to zrobiło.

Marcin: Jestem w szoku, że minęło tyle lat, a my to tak dobrze pamiętamy. Teraz wiem dokładnie, kto co zrobił. Jakiś fartuszek i jakąś spódniczkę uszyła moja babcia. Prawie wszystko zrobiliśmy sami. Jak Mariusz mówi, nie wyszło najciekawiej. Na szczęście później zrobiliśmy kilka innych kolekcji. Dodam, że rok później w tym samym konkursie zdobyliśmy drugą nagrodę, więc ten progres zrobiliśmy dość szybko.



TMW: Jak długo szyliście sami? Do jakiego momentu byliście w stanie własnoręcznie tworzyć, kiedy zaczęliście zlecać szycie innym?

Mariusz: Do pierwszej kolekcji autorskiej jako Paprocki&Brzozowski. Kolekcja, którą zaprezentowaliśmy na pierwszym naszym warszawskim pokazie, powstała już wspólnie z udziałem pań krawcowych. Oczywiście też doszywaliśmy sami pewne rzeczy. Mieliśmy takie "zboczenie", że lubiliśmy pewne rzeczy sami dopilnować.

Marcin: Początkowe kolekcje szyte były i przez nas, i przez krawcowe. Tak pół na pół. Lubiliśmy sami coś uszyć. Wiedzieliśmy, jak się szyje po szkole. Mnie Mariusz nauczył szycia, więc nawzajem sobie pomagaliśmy. Te kolekcje częściej były bardziej artystyczne niż dobrze uszyte.

TMW: Słyszałem, że w twoim życiu przez długi czas ważna była stara maszyna do szycia Łucznik. Kiedy przestałeś na nim szyć?

Mariusz: Na łuczniku szyliśmy chyba pierwsze dwie kolekcje. Później uznaliśmy, że trzeba się rozwijać. Pojawiały się kolejne maszyny. A tamta stara jest gdzieś cały czas. Stoi gdzieś, taka zżółkła.

TMW: A zasiadacie jeszcze sami do maszyn?

Mariusz: Nie, ja już nie. Wychodzę z założenia, że jeśli nie jestem w czymś perfekcyjny, to lepiej tego nie robić.

Marcin: Mnie się zdarza, ale tylko w celach prywatnych. Zwężam spodnie, coś przeszywam...

Mariusz: ...wtedy też daję Marcinowi swoje rzeczy. Sam nie chcę i nie lubię.

TMW: Jeden z was powiedział, że trzeba poznać swoje oczekiwania wobec innych i wobec świata. Jakie są wasze wzajemne oczekiwania?

Marcin: Cały czas stawiamy sobie nowe oczekiwania wobec świata. Każdą kolekcją staramy się podnieść poprzeczkę. Poprzez to, co robimy, staramy się udowadniać innym, że zasługujemy na tę historię, w której bierzemy udział, że nic nie przychodzi tak po prostu, że trzeba sobie pewne rzeczy wypracować. Powtarzamy cały czas, że to jest ciężka praca i tylko na zewnątrz może wydawać się, że to takie kolorowe życie między modelkami i z szampanem od samego rana. W rzeczywistości jest to praca jak każda inna. Może w bardziej kolorowym kontekście, ale jest to ciężka praca. Z każdą kolekcją staramy się pokazać, na co nas stać i że stać nas na więcej. Każda kolekcja jest też naszą wypowiedzią artystyczną. Robiąc każdą następną kolekcję, liczymy, że będzie bardziej doceniona niż wcześniejsza. Nie zawsze się to udaje. Wiadomo, raz w życiu jest lepiej, raz gorzej. A wobec siebie? Już dawno zdefiniowaliśmy to, czego od siebie oczekujemy. Chyba przede wszystkim równego zaangażowania w pracy.

Mariusz: Marcin tego ode mnie na pewno oczekuje. (śmiech)

Marcin: Wiele wzajemnych oczekiwań jest niezmiennych. Od momentu, od kiedy jesteśmy przyjaciółmi, niemal rodziną - moi rodzice w metaforyczny sposób zaadoptowali Mariusza po śmierci jego rodziców - mniej od siebie oczekujemy, a po prostu istniejemy koło siebie.

Mariusz: Cały czas chcemy się rozwijać. Czasem dzieje się to szybciej, czasem wolniej, ale zawsze chcemy podnosić sobie poprzeczkę.

TMW: Chce się wam starać jeszcze tak samo jak 17 lat temu?

Marcin: To jest właśnie niesamowite, że naprawdę tak. I nie chcę tu zahaczyć o jakąś kokieterię, ale sami sobie się dziwimy. Z jednej strony minęło naprawdę dużo czasu, z drugiej - ciągle potrafimy wciąż i wciąż potrafimy przeżywać najdrobniejsze historie, jak ci studenci na łódzkiej akademii. Myślę, że to jest tą siłą sprawczą, motorem napędowym tego, że cały czas nam się chce. Nawet czasem z jeszcze większym zaangażowaniem niż dawniej. Przynajmniej teraz wiemy dokładnie, jakie są zasady tej gry, a wcześniej wszystko było na oślep, pełne euforii i młodzieńcze. Dzisiaj tej euforii towarzyszy to, że świadomie korzystamy z narzędzi, które mamy.

TMW: Zaczynaliście, gdy w Polsce rynek mody w zasadzie raczkował. Jak patrzycie na ten rynek dzisiaj, z perspektywy czasu?

Mariusz: Na pewno bardzo się zmienił. Zainteresowanie modą cały czas rośnie, daje to bardzo dużo nie tylko nam, ale też osobom, które modą chcą się zajmować. Jest też trudniej, ponieważ na rynku jest wszystko dostępne i trudniej jest czymś zaskoczyć. Jednak staramy się cały czas wykorzystywać to rosnące zainteresowanie modą.

TMW: Mam wrażenie, że zalewa nas w ostatnich latach moda bazarowa - z tych wszystkich targów, gdzie młodzi, aspirujący, sprzedają t-shirty z nadrukami, a niewielu jest projektantów czy marek, którzy są w stanie przetrwać na rynku z mocną pozycją.

Marcin: To wynika ze świadomości, gdzie jesteśmy. Wielu projektantów na początku swojej drogi miało ogromne wizje czy ambicje, żeby tworzyć i nadążyć za światem, żeby stworzyć własne twórcze DNA. Prawie wszystkim, którzy dzisiaj są na rynku, to się udało. Ci bardziej nastawieni na biznes, świadomi tej dziedziny, zorientowali się, że poza modą "kreatorską" pełną wizji, w polskich realiach bardzo szybko trzeba myśleć o drugiej linii, która będzie utrzymywać te artystyczne wizje. Nie czarujmy się, Polska jest tysiąc lat za Murzynami i to naprawdę się potwierdza. Nie chcę tu obrażać nikogo, bo to nie jest niczyja wina, tylko dziwnej epoki, którą przeżyliśmy. I o ile wszystkie liczące się państwa miały swoje stolice mody, wpływowych kreatorów, co my mieliśmy? Zasłony w nadruki z PKP. Chcąc nie chcąc, musimy szybko nadrabiać zaległości wobec Europy. Niektórzy projektanci, tak jak i tytuły czasopism o modzie - bo przecież wcześniej w tychże pojawiało się znacznie więcej awangardy - spuścili z tonu i doszli do wniosku, że tą awangardową, kreatorską modę w Polsce rozumie niewiele osób i niewielu jej potrzebuje.

Mariusz: To wszystko wynika ze świadomości odbiorców. Nie są na tyle ukształtowani, żeby byli gotowi na to, że moda to coś więcej niż tylko fajne ubrania. Skupiamy się więc na tym, żeby nasze kolekcje były fajne, niekoniecznie aż tak bardzo awangardowe. Już z tego wyrośliśmy. Nie mamy z tym żadnego problemu, jeśli inni mogą sobie pozwolić na więcej szaleństwa. Proszę bardzo.

Marcin: Jako projektantom, towarzyszy nam myśl, że Ameryki na pewno już nie odkryjemy. Można oczywiście ciągle eksperymentować i kombinować, żeby w jakiś sposób coś od siebie wnieść. Z tyłu głowy mamy jednak świadomość, że koniec końców nasze projekty muszą się sprzedać, żebyśmy mogli funkcjonować jako projektanci. To jest zamknięte koło - z jednej strony wielkie ambicje, z drugiej - realia, które te ambicje trochę zabijają.

TMW: A jak patrzycie na nasz rodzimy rynek, który jak sami stwierdziliście, nie jest łatwy? Nie odechciewa się wam czasem?



Mariusz: Nie, myślę, że nie. My żyjemy w jeszcze innym świecie. Dla nas ważne jest tworzenie. Są obok nas osoby, które zajmują się bardziej biznesowymi sprawami. Wiele tych mniej przyjemnych rzeczy już nie spoczywa na nas. Niejednokrotnie w trakcie jazdy samochodem mówimy do siebie, że mamy fajną pracę i dobrze się nam pracuje. Oczywiście, że są chwile zmęczenia, tak jak w każdej pracy.

Marcin: Po tych wielu latach doszliśmy do wniosku i wyklarowało się, co sprawia nam największą przyjemność, co daje duże pieniądze, a co daje jedno i drugie. Największą satysfakcję odczuwamy, jeśli zaprojektowana rzecz podoba się i nam, i osobie, dla której została przygotowana. A trudno znaleźć taki kompromis. Ale to nie jest smutny wniosek. Wręcz przeciwnie, to wniosek dojrzałego projektanta. Korzystamy z naszego doświadczenia, mamy dużo wiernych klientek. Szyjemy dla nich ubrania, wiedząc, jakich proporcji potrzebuje współczesna kobieta, która nie jest nastoletnią modelką.

Osiągamy też satysfakcję, kiedy te kobiety wracają i opowiadają nam, jakie komplementy otrzymały dzięki naszym ubraniom. Klientki, które do nas przychodzą, potrzebują ubrań na specjalne okazje. W Polsce te specjalne okazje często ograniczają się do balów, festiwali albo wesel. Rolą projektantów jest, by zrobić coś, pod czym nie będą się wstydzić podpisać, a zarazem coś, co ta kobieta będzie chciała założyć i będzie czuć się w tym dobrze.



TMW: Czy wasze klientki też przynoszą gotowe projekty, które chcą mieć z metką Paprocki&Brzozowski?

Mariusz: Na szczęście nie. Raz przyszła pewna pani ze swoim zeszytem, gdzie miała wyklejanki, jednak podziękowaliśmy. Nie podjęliśmy się tej współpracy. Trudno byłoby nam się podpisać pod projektem, który nie jest nasz. Oczywiście, czasem klientki przychodzą ze zdjęciami i mówią, że taka jest wstępna inspiracja - łatwiej jest im pokazać, niż wytłumaczyć, co im się podoba. W takich sytuacjach projekty końcowe są naszą pracą, które pochodzą od nas. Może będą nawiązywać klimatem, charakterem, nastrojem konkretnej sukienki. Na taki kompromis możemy pójść, jednak gdy ktoś przychodzi z konkretną rzeczą, mówimy grzecznie, że nie jesteśmy krawcami zza rogu.

Marcin: Na szczęście rzadko się to zdarza. Kobiety zdają sobie sprawę, że jeśli mają potrzebę posiadania kopii jeden do jeden danego projektu, to idą do zakładu krawieckiego. Od nas - na szczęście - oczekują czegoś innego.

Mariusz: Trafiamy na bardzo fajne klientki. Zazwyczaj. Szybko łapiemy pewną nić porozumienia. Z tymi, z którymi nie jesteśmy znaleźć wspólnego języka, jest dość zabawnie, bo od razu się zamykam i wycofuję. Marcin wtedy musi nadrabiać. Potem często jednak okazuje się, że musimy się poddać.

TMW: Marcin, powiedziałeś, że lubicie robić rzeczy, pod którymi nie wstydzicie się podpisać. A zdarzyło się wam wypuścić na wybieg na przykład jakiegoś "babola"? Projekt, którego później się wstydziliście?

Marcin: Dużo jest takich rzeczy. Właściwie w każdej kolekcji się nam to zdarza. Takich momentów najbardziej nie lubię, kiedy przed pokazem towarzyszy myśl, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, że wszystko jest dopracowane, a tydzień, może dwa po pokazie myślimy sobie, że niektóre rzeczy mogłyby nie pójść. Wiesz, im dalej w las, tym ma się mniej dystansu do poszczególnych rzeczy. Dlatego przydaje się pomoc ze strony stylisty, który spojrzy na te ubrania chłodnym okiem. Chociaż myślę, że z wiekiem mamy coraz mniej takich "f*ck upów". Na podstawie własnego doświadczenia projekty, które budzą nasze wątpliwości, jeszcze przed pokazem eliminujemy.

Mariusz: Marcin jest bardzo emocjonalnie przywiązany do wszystkich rzeczy, nie chciałby nic wyrzucać. Prowadzimy więc straszne wojny.

TMW: Jesteś więc głosem rozsądku?

Mariusz: Trudno powiedzieć czy głosem rozsądku. Chyba mniej emocjonalnie podchodzę do kolekcji (śmiech). Raz mieliśmy taką sytuację, że zrobiliśmy płaszcz, który Marcin bardzo lubił i pojawiła się klientka, która bardzo była nim zainteresowana. Marcin robił wszystko, żeby go nie kupiła. Na szczęście mu się to nie udało. (śmiech)

TMW: Jak reagujecie na krytykę?

Mariusz: Najbardziej ubolewamy nad tym, że w Polsce nie ma takiej prawdziwej krytyki mody. Krytykowanie dla krytykowania jest bardzo proste i to kompletnie mnie nie dotyka. Nie wiem jak ma Marcin. Staram się jednym uchem wpuszczać, drugim wypuszczać. Kompletnie się nad tym nie zastanawiam. Jeśli jednak ktoś nam w merytoryczny sposób wytknie jakieś błędy, to oczywiście jest nam przykro. Oczywiście nie jest tak, że wiemy wszystko najlepiej na świecie i w nosie mamy, co mówią inni.

Marcin: Do krytyki podchodziłem zawsze w newralgiczny sposób. Po latach zrozumiałem jej rolę, więc inaczej się do niej odnoszę. Wiem, że jest potrzebna i trzeba z niej wyciągać konstruktywne wnioski, co robiliśmy od początku. Z każdą kolejną kolekcją staraliśmy się brać pod uwagę sugestie od osób, z których autorytetem się liczyliśmy. Wcale nie jesteśmy ludźmi, którzy mają tak wysoko zadarte własne nosy, że wiemy najlepiej, co jest dobre, co nie. W ostatnich latach pojawia się jednak coraz więcej osób, które niby znają się na modzie - bo się dziwnie ktoś ubierze i wydaje mu się od razu, że jest wielkim krytykiem mody - jednak najczęściej są to nie krytycy, a krytykanci. Powiem szczerze, że takie osoby mnie drażnią. Jestem pod tym względem tradycjonalistą, liczę się z opiniami ludzi, którzy swoje uwagi mają poparte doświadczeniem, autorytetem, a przede wszystkim jakąś szkołą. Taka krytyka w dalszym ciągu mnie boli, ale zastanawiam się nad nią.

Mariusz: Kiedyś pewien człowiek skrytykował nas nie za kolekcję, a za to, że siedział w drugim rzędzie na pokazie i nie dostał kieliszka szampana. Są to słabe akcje, których w ogóle nie bierzemy pod uwagę.

Marcin: Mamy też pewną zasadę, o której mówimy otwarcie. Osoby, które napisały o nas w przeszłości jakieś głupoty, nie są zapraszane na nasze pokazy.

TMW: Ukształtowaliście się artystycznie w zupełnie innych czasach. Wykorzystujecie swoje młodzieńcze pasje w codziennej pracy? Z tego co pamiętam, ty, Mariusz, uwielbiałeś ilustracje mody, a ty, Marcin, pisałeś wiersze.

Mariusz: Tak, realizuję się w tym, że rysuję projekty.

Marcin: Nawet jeśli Mariusz nie rysuje już po ławkach szkolnych jak dawniej, a ja nie robię witraży jak kiedyś, to te wszystkie umiejętności w nas są i z nich korzystamy. Mariusz faktycznie pięknie rysuje. Robi tak fenomenalne rzeczy, że jak klientki widzą same rysunki, to nie potrafią wybrać z tych kilku projektów, które im przedstawiamy.

TMW: Czyli ty nie rysujesz kolekcji?



Marcin: Jestem w stanie rozrysować jedynie w taki techniczny sposób. Może jakbym się skupił, to narysowałbym. Jednak wszystkie nadruki z linii "Plants" robimy sami. Cała obróbka techniczna przechodzi przez nasze ręce. Bardzo lubię programy graficzne, siedzę przy nich godzinami. Co do wierszy... Ta umiejętność przydała mi się później, gdy zaraz po studiach byłem szefem działu mody w "Wysokich Obcasach". Tam trzeba było co tydzień coś napisać.

TMW: W kuluarach warszawskiego show-biznesu znani jesteście jako marka, która bardzo restrykcyjnie podchodzi do pożyczania kreacji stylistom i gwiazdom. Nie boicie się, nie baliście się, że taka forma współpracy zaszkodzi waszemu wizerunkowi?

Mariusz: Nie. Nie funkcjonujemy aż tak bardzo w tym show-biznesie, żeby pojawiały się takie obawy. Pracujemy dużo i ciężko. Rzadko bywamy na świeczniku i równie rzadko pokazujemy się na imprezach.

Marcin: Kiedyś prowadziliśmy inną politykę wypożyczeń. Wypożyczaliśmy niemal wszystkim i cieszyliśmy się, że ktokolwiek coś naszego założył. Z czasem, gdy zobaczyliśmy, że styliści bądź gwiazdy nie szanują tych ubrań, że wracają do nas wywrócone na drugą stronę, śmierdzące i brudne - oczywiście nie od wszystkich - to siłą rzeczy wyeliminowaliśmy takie osoby ze współpracy. Szanujemy pracę swoją i innych. W końcu zauważyliśmy, że inni nie szanują naszej pracy. Zdarzała się, że zwracane rzeczy były podarte. Ta polityka się zmieniła.

Mariusz: Pamiętam, że jedna z celebrytek przyniosła brudną sukienkę z dziurą, w worku z pralni, mówiąc, że sukienka była w pralni, chociaż było widać, że wcale czyszczona nie była. Wyrośliśmy z takiej ściemy. Nie za wszelką cenę zależy nam na współpracy z celebrytkami. Oczywiście, mamy zaprzyjaźnione osoby, którym zawsze wypożyczamy. Te mogą przyjść, kiedy tylko zechcą. Są też takie gwiazdy, z którymi nie jesteśmy blisko i którym pokazujemy cennik.

TMW: Macie osobny cennik na wypożyczenia?

Mariusz: Tak. To się wielokrotnie zdarza, że są osoby, które chcą wypożyczyć jakiś projekt na jednorazowe wyjście. Zapotrzebowanie na taką "usługę" jest ogromne, więc zdecydowaliśmy się wprowadzić cennik. Jest on odpowiednio wysoki. Wiadomo, ubrania się zużywają, niszczą. Poza tym inna gwiazda już się w tej kreacji nie pokaże.

Marcin: Z jednej strony faktycznie życie takiego projektu jest jednorazowe, bo jakaś gwiazda się już w tym pokazała. Z drugiej pojawiają się później też osoby, które chcą kupić taki model, jak miała dana osoba na ściance. To jest dla nas forma reklamy, od której się wcale nie odżegnujemy. Jednak jak Mariusz wspomniał, jest grupa zaprzyjaźnionych z nami gwiazd, dla których nawet czasem projektujemy coś specjalnego poza kolekcją. A w przypadku osób, na których niekoniecznie widzimy nasze ubrania, zasłaniamy się cennikiem albo po prostu nie wypożyczamy. To też dotyczy pewnej grupy stylistów. Wielokrotnie zdarzało się nam, że jakiejś osoby z konkretnego powodu nie chcemy ubrać - i nie chodzi o naszą zarozumiałość, ale po prostu ktoś nie pasuje nam do naszej estetyki. W takich sytuacjach stylista mówił, że chce wypożyczyć dla pani X, a ostatecznie pokazywała się w naszym projekcie pani Y.

TMW: Pewnie nie powiecie mi, kto jest na waszej czarnej liście?

Marcin: To są osoby, które nie szanowały naszych ubrań i uważamy, że ten powód jest całkowicie uzasadniony. Mamy do tego prawo.

Mariusz: Są to też osoby, które nie podobają się nam przez to, co robią lub co mówią, które nie pasują nam do naszej stylistyki, na których kompletnie nie widzimy naszych ubrań.

TMW: A z którymi gwiazdami dobrze się wam współpracuje?

Marcin: Wiele jest takich gwiazd. W zasadzie większość tych osób, które ubieraliśmy, robiliśmy to z ogromnym zaangażowaniem. Nasza lista zawiera chyba wszystkie osoby, które chcieliśmy ubrać jeszcze w czasach studenckich. Wcześniej czy później nasza energia tak się zazębiała, że dochodziło do współpracy. Z kim? Z Korą Jackowską, Reni Jusis, Natalią Kukulską, Nataszą Urbańską...

Mariusz: ...Mają Ostaszewską, Kingą Rusin, z którymi się świetnie współpracuje.

Marcin: Swego czasu współpracowaliśmy z Kayah, zanim osadziła się w estetyce etno i boho. Był też okres, że bardzo dobrze dogadywaliśmy się z Edytą Górniak.

TMW: A co się stało, że się skończyło?

Marcin: Jakoś tak się ta współpraca rozproszyła.

Mariusz: Czasem się nam te drogi po prostu rozchodzą. Jednak czasem pojawiają się duże rozczarowania niektórymi osobami. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy spodziewalibyśmy się - widząc kogoś na przykład w telewizji - że będzie to przecudowna osoba, a okazuje się zupełnie odwrotnie. Były pewne osoby, które spotykaliśmy, próbowaliśmy nawiązać nić porozumienia, ale koniec końców nie zobaczysz ich w naszych ubraniach. Była jedno ekstremalne rozczarowanie w kontakcie z pewną prezenterką telewizyjną.

Marcin: Tak, to było bardzo spektakularne.