Papież zgodził się na pielgrzymki do Medjugorje





Foto: Wikipedia (CC BY 2.0)/ | Video: Reuters Archieve Papież zgodził się na organizowanie pielgrzymek do Medjugorje

Papież Franciszek zgodził się na organizowanie pielgrzymek do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie - poinformował w niedzielę wizytator Stolicy Apostolskiej dla tamtejszej parafii arcybiskup Henryk Hoser oraz nuncjatura apostolska w Sarajewie.

Rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti tłumacząc tę decyzję wyjaśnił zarazem, że nie należy jej interpretować jako uznania domniemanych objawień, do jakich miało tam dojść. To wymaga - dodał - "dalszych badań ze strony Kościoła".

"Szczególna uwaga duszpasterska Ojca Świętego"

Arcybiskup Hoser rozpoczął misję w Medjugorie Emerytowany... czytaj dalej » - Należy uniknąć tego, aby takie pielgrzymki wywoływały zagubienie czy dwuznaczność, jeśli chodzi o aspekt doktrynalny - zastrzegł Gisotti. Podkreślił, że dotyczy to także wszystkich duszpasterzy, którzy chcą udać się do Medjugorje i odprawiać w tym miejscu uroczystości.

- Biorąc pod uwagę znaczny napływ osób do Medjugorje i liczne owoce łaski, które się narodziły, takie zalecenie świadczy o szczególnej uwadze duszpasterskiej Ojca Świętego, którą chce otoczyć to miejsce, by sprzyjać i krzewić owoce dobra - oświadczył watykański rzecznik.

To kolejna ważna decyzja papieża w sprawie Medjugorje. Najpierw mianował on arcybiskupa Hosera specjalnym wysłannikiem, a potem wizytatorem dla tamtejszej parafii. Jego misja ma charakter ściśle duszpasterski i nie dotyczy kwestii uznania tzw. objawień maryjnych.

Nieuznane objawienia

Watykan nie uznał dotąd objawień w miasteczku, któremu sławę przyniosły świadectwa młodych ludzi, twierdzących, że 24 czerwca 1981 roku widzieli tam Matkę Bożą. Według tych sześciu osób w ciągu 36 lat objawienia te powtórzyły się w miejscach ich zamieszkania.



W 2010 roku ówczesny papież Benedykt XVI powołał komisję do zbadania sprawy objawień. Na jej czele stał kardynał Camillo Ruini. Komisja ta przygotowała raport, który ma być podstawą decyzji papieża w sprawie Medjugorje. Jest ona oczekiwana od kilku lat.

Źródło: Wikipedia (CC BY 2.0)/ Papież zgodził się na organizowanie pielgrzymek do Medjugorje