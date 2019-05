Papież: muszę skoczyć do Rosji





Papież Franciszek w samolocie lecącym w niedzielę rano do Bułgarii na uwagę rosyjskiej dziennikarki, że maszyna jest blisko Rosji, odparł żartobliwie: "tak, muszę tam skoczyć". To jedna z krótkich wymian zdań, do jakich doszło między papieżem a wysłannikami mediów.

Podczas lotu do Bułgarii papież Franciszek obiecał między innymi, że pomyśli o możliwości złożenia wizyty w Hiszpanii z okazji 500. rocznicy nawrócenia świętego Ignacego Loyoli, przypadającej w 2021 roku.

Rozmowy o Rosji i Sri Lance

Po uwadze rosyjskiej dziennikarki, że samolot znajduje się blisko Rosji, papież zażartował: "tak, muszę tam skoczyć".



Rozmawiał też z dziennikarzami o niedawnej serii zamachów terrorystycznych na Sri Lance. Stwierdził, że "dzisiaj jest więcej męczenników niż kiedyś".

Papież w Bułgarii

Na lotnisku w Sofii papieża powitał premier Bułgarii Bojko Borisow, który wręczył mu dary: między innymi ikonę św. Cyryla i Metodego, twórców cyrylicy i ogłoszonych przez św. Jana Pawła II patronami Europy.



Oficjalna ceremonia powitania odbyła się przed Pałacem Prezydenckim. Papież przeprowadził po niej rozmowę z prezydentem kraju Rumenem Radewem i wygłosił pierwsze przemówienie, skierowane do przedstawicieli władz i społeczeństwa. W przemówieniu papież wyraził radość z tego, że jest w Bułgarii, którą nazwał "miejscem spotkania między wieloma kulturami i cywilizacjami, mostem między Europą Wschodnią a Południową, otwartą bramą na Bliski Wschód". Zaapelował do władz kraju o podejmowanie starań, by zatrzymać emigrację młodych ludzi i zapewnić im godne życie. Wzywał też, by nie zamykać oczu i serc wobec migrantów.

Spotkanie z patriarchą Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego

Franciszek odwiedził również patriarchę Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego Neofita w Pałacu Świętego Synodu. Było to jedyne spotkanie z głową bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej, która odmówiła wspólnego udziału w oficjalnych imprezach. Przedstawiciele Cerkwi nie towarzyszyli papieżowi w katedrze i on nie wszedł tam w oficjalnych szatach liturgicznych.



Formalnym powodem odmowy jest fakt, że papież został zaproszony przez szefa państwa bułgarskiego, a nie przez Cerkiew. Bułgarska Cerkiew jako jedna z nielicznych nie popiera dialogu ekumenicznego. Przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej nie wezmą udziału w charakterze oficjalnym w poniedziałkowej wspólnej modlitwie o pokój z udziałem różnych wyznań i religii. Dlatego w patriarchalnej katedrze św. Aleksandra Newskiego Franciszek będzie modlił się przed tronem świętych Cyryla i Metodego tylko w obecności jednego tamtejszego metropolity.



Następnie na placu przed katedrą Franciszek odmówił modlitwę Regina coeli. Pierwszy dzień zakończy papieska msza dla bułgarskich katolików na jednym z placów Sofii.