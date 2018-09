Papież rozpoczyna wizytę w krajach bałtyckich. "Orędzie bliskości dla całego regionu"





Papież Franciszek rozpoczyna w sobotę rano podróż na Litwę, Łotwę i do Estonii. To "objęcie opieką kościołów i narodów, które wiele wycierpiały" oraz wyraz bliskości z całym regionem - tak określa się w Watykanie 25. zagraniczną papieską pielgrzymkę.

Na trasie czterodniowej podróży jest Wilno, a tam również Ostra Brama, oraz Kowno na Litwie, Ryga i sanktuarium w Agłonie na Łotwie, Tallin w Estonii.

Franciszek będzie w republikach bałtyckich dokładnie 25 lat po wizycie świętego Jana Pawła II, który odwiedził je na progu ich wolności po upadku ZSRR.

W drodze do Wilna w sobotę rano papieski samolot przeleci nad Chorwacją, Węgrami, Słowacją i Polską. Zgodnie z tradycją do ich prezydentów papież wyśle telegramy.

"To jest wyzwanie, które spodoba się papieżowi"

Przed podróżą watykański rzecznik Greg Burke zwrócił uwagę na to, że trzy republiki bałtyckie, które odwiedzi papież, mogą wydawać się podobne do siebie. A jednak, dodał, te "siostrzane narody" różnią się bardzo między sobą. Jak wyjaśnił świadczy o tym sytuacja religijna w republikach. Podczas gdy 80 procent ludności Litwy to katolicy, większość mieszkańców Łotwy to luteranie. W Estonii zaś, 75 procent ludzi deklaruje się jako niewierzący, a wspólnota katolicka liczy 5 tysięcy osób. To tyle, zauważył, ile jest często w jednej tylko parafii w Europie Zachodniej.

- Myślę, że to jest wyzwanie, które spodoba się papieżowi - stwierdził rzecznik.

Komentatorzy zwracają również uwagę na polityczny kontekst wizyty, którą Franciszek złoży w pobliżu granic Rosji, udzielając duchowego wsparcia trzem krajom, z obawą patrzącym na wielkiego sąsiada.

Program papieskiej wizyty

Na Litwie, gdzie papież spędzi najwięcej czasu, zapozna się z tragiczną historią tego regionu. W Wilnie odwiedzi Muzeum Okupacji i Walk o Wolność, przedstawiające dzieje sowieckich represji w latach 1940-1990. W muzeum, będącym symbolem cierpień narodu litewskiego, Franciszek zobaczy cele i miejsce egzekucji oraz tortur.

Ponadto odda w niedzielę hołd ofiarom wileńskiego getta w przypadającą tego dnia 75. rocznicę jego likwidacji przez hitlerowców. Ten punkt dodano do programu w związku z tą rocznicą.

"Orędzie bliskości dla całego regionu"

Pielgrzymka do trzech republik bałtyckich określana jest przez Watykan jako "orędzie bliskości dla całego regionu", a także - jak powiedział sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin - "podróż na rzecz dialogu".

Kardynał Parolin podkreślił: - Ponieważ państwa te znajdują się prawie przy granicy ze wschodem, jest to też zaproszenie, by poszukiwać rozwiązania napięć i różnic poprzez dialog i spotkanie.

Franciszek wprowadził zwyczaj, że w każdej podróży towarzyszy mu jeden świecki pracownik Watykanu, co jest formą wdzięczności dla jego pracy. Tym razem wybrano kucharza z kuchni watykańskiej żandarmerii.