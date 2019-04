Koczują na granicy z USA. Papież przekazał pół miliona dolarów na pomoc dla migrantów

Papież Franciszek przekazał pół miliona dolarów na pomoc dla tysięcy migrantów, koczujących przy zamkniętej granicy Meksyku z USA - poinformował w sobotę Watykan. Pieniądze otrzymają diecezje i zakony zapewniające migrantom dach nad głową i żywność.

Suma, pochodząca ze świętopietrza, czyli opłaty wnoszonej na rzecz papiestwa, będzie przeznaczona na realizację 27 projektów na rzecz migrantów z krajów Ameryki Środkowej w kościelnych placówkach, które poprosiły o te środki. Potrzebują ich, by dalej zapewniać podstawową pomoc.

"Granica Stanów Zjednoczonych pozostaje zamknięta"

Ziemia zatrzęsła się w Meksyku. Wstrząsy odczuwalne były w stolicy kraju Trzęsienie ziemi... czytaj dalej » W komunikacie wydanym w Watykanie podkreślono, że do Meksyku przybyły tysiące osób, które przeszły 4 tys. kilometrów z Hondurasu, Salwadoru i Gwatemali w nadziei na przedostanie się do USA i "lepszą przyszłość". Wśród uciekających przed ubóstwem i przemocą są także dzieci - głosi nota Stolicy Apostolskiej.



"Ale granica Stanów Zjednoczonych pozostaje zamknięta" - zaznaczono w komunikacie, opublikowanym przez portal Vatican News.



W nocie przypomniano, że w 2018 roku do Meksyku przybyła karawana migrantów, licząca 75 tysięcy ludzi, a następne są w drodze. Watykan dodał, że ludzie ci są bez środków do życia, zaś Kościół katolicki udziela im gościny w miejscach noclegowych, należących do diecezji i zakonów.



"Relacje w mediach na temat tego kryzysu są coraz rzadsze, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia rozmiarów pomocy ze strony rządu i osób prywatnych" - wskazano w komunikacie.