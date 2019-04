Papież: jest wiele uzależnień, ale to od telefonu jest podstępne





»

"Nie bójcie się ciszy", "uwolnijcie się od uzależnienia od telefonu komórkowego" - apelował papież Franciszek do młodzieży z rzymskiego liceum. W czasie sobotniej audiencji w Watykanie mówił, że potrzeba młodych ludzi, którzy nie są karierowiczami.

Podczas spotkania z uczniami liceum imienia Ennio Quirino Viscontiego papież Franciszek zachęcał też do pisania dzienników.

"Uzależnienie od telefonu jest podstępne"

- Cisza może nudzić, ale z czasem przestaje - przekonywał papież. Jak zaznaczył, tylko dzięki wewnętrznej ciszy "można usłyszeć głos sumienia i odróżnić go od głosów egoizmu i hedonizmu". Benedykt XVI zabiera głos w sprawie pedofilii. Media: zakłopotanie w Watykanie Benedykt XVI... czytaj dalej »

- Na pewno słyszeliście o dramacie uzależnień, od narkotyków, od wrzawy, o tym, że gdy tej wrzawy nie ma, ludzie nie czują się dobrze. Jest wiele uzależnień, ale to od telefonu jest podstępne - mówił Franciszek.

- Telefon komórkowy to wielka pomoc, wielki postęp, należy go używać, dobrze, że wszyscy to umieją. Ale kiedy staniesz się niewolnikiem telefonu, stracisz swoją wolność - tłumaczył papież. - Kiedy telefon staje się narkotykiem, redukuje komunikację do prostych kontaktów. Życie nie jest po to, by się kontaktować, ale by się komunikować - ostrzegł.

"Miłość to nie zabawa"

Papież apelował też do młodzieży, by nie ulegała pędowi za "karierą i pieniędzmi". - Bardzo potrzebni są młodzi ludzie, którzy będą przedkładać dobro wspólne nad osobiste interesy - przekonywał.

Franciszek podkreślał, że w życiu uczuciowym potrzebna jest "przyzwoitość i wierność". - Miłość to nie zabawa - zauważył.