Papież: część tragicznej historii Litwy przyszła od Polaków

- Litwa należy do Zachodu i wiele zrobiła, by wstąpić do Unii Europejskiej. Kiedy pomyśli się o wschodzie, jest tam wasza (Litwy - red.) trudna historia. Ale część tej tragicznej historii przyszła z zachodu, od Niemców, od Polaków, ale przede wszystkim nazizmu - mówił papież Franciszek w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu. Czterodniowa pielgrzymka papieża na Litwę, Łotwę i do Estonii zakończyła się we wtorek. Odbyła się w roku stulecia niepodległości tych trzech republik i 25 lat po wizycie św. Jana Pawła II.