Papież: czasem w Kościele rola kobiet sprowadzona do niewolniczej





Papież Franciszek sprzeciwił się sprowadzaniu roli kobiet w Kościele do "niewolniczej". We wstępie do opublikowanej w Hiszpanii książki przyznał, że niepokoi go wypaczanie znaczenia służebności w Kościele.

Swe rozważania papież rozpoczął od ogólnej analizy sposobu traktowania kobiet. "Niepokoi mnie utrzymywanie się pewnej mentalności męskiego szowinizmu, także w bardziej rozwiniętych społeczeństwach, w których dochodzi do aktów przemocy wobec kobiety, przekształcania jej w przedmiot maltretowania, handlu i zysku, jak również wykorzystywania w reklamie i w przemyśle konsumpcji oraz rozrywki" - napisał.

Papież spotkał się z migrantami, dziećmi i seniorami Papież Franciszek... czytaj dalej » Słowa te pochodzą z jego wstępu do książki "Dziesięć rzeczy, które papież Franciszek proponuje kobietom". Autorką tomu o papieskim nauczaniu na temat kobiet i ich roli w Kościele jest Maria Teresa Compte Grau z Papieskiego Uniwersytetu w Salamance w Hiszpanii.

Franciszek: samym Kościele rola służebna w przypadku kobiet sprowadza się do roli niewolniczej

Tekst wstępu w formie listu do autorki opublikował w czwartek watykański dziennik "L’Osservatore Romano". Zatytułowano go "W stylu kobiety".



"Niepokoi mnie też, że w samym Kościele rola służebna, do której powołany jest każdy chrześcijanin, czasem w przypadku kobiet sprowadza się bardziej do roli niewolniczej niż prawdziwej służebności" - dodał Franciszek.



"Podążając za myślą moich poprzedników uważam za konieczne nowe badania antropologiczne, uwzględniające postęp nauki i obecną wrażliwość kulturową, by coraz bardziej zgłębiać nie tylko tożsamość kobiecą, lecz także męską, by dzięki temu lepiej służyć człowiekowi" - stwierdził Franciszek.



Wyraził nadzieję na "większą wrażliwość i większe uznanie misji i powołania kobiety".