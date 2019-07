Papież o lądowaniu na Księżycu: więcej przyszłości dla naszego wspólnego domu

Foto: CLAUDIO PERI / PAP/EPA Video: NASA

Misja Apollo 11 w obiektywie NASA

24.07 | Michael Collins zawsze powtarzał, że nie czuł się pokrzywdzony czy gorszy. Jego zadanie było równie ważne jak to Niela Armstronga i Buzza Aldrina. Nie ma go jednak na zdjęciach i nagraniach z pierwszego spaceru ludzi po Księżycu. Krążył wówczas sto kilometrów nad głowami kolegów, dbając o to, aby mieli jak bezpiecznie wrócić na Ziemię. Te sto kilometrów dzieliło go od unieśmiertelnienia w podręcznikach do historii.

