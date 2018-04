"Tylko braterstwo może zagwarantować trwały pokój"





»

Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w wielkanocny poniedziałek apelował o ponowne odkrycie braterstwa, bez którego nie ma sprawiedliwości społecznej. Podkreślił, że tylko ono może zagwarantować trwały pokój i przezwyciężyć ubóstwo.

Zwracając się do tysięcy ludzi przybyłych na plac Świętego Piotra na modlitwę maryjną Regina coeli papież powiedział: "Módlmy się o dar pokoju dla całego świata, zwłaszcza dla narodów, które najbardziej cierpią z powodu trwających konfliktów". W Wielkanoc papież apelował o pokój, a w polskich kościołach nie zabrakło polityki Wielkanoc to... czytaj dalej »



- Ponawiam mój apel o to, aby osoby uprowadzone lub niesłusznie pozbawione wolności zostały uwolnione i mogły powrócić do swoich domów - dodał.

Obalić mury podziału

W rozważaniach Franciszek wskazywał, że braterstwo jest "owocem Paschy Chrystusa".



- Jezus obalił mur podziału między ludźmi i przywrócił pokój, zaczynając tkać sieć nowego braterstwa. Bardzo ważne jest to, by w naszych czasach odkryć na nowo braterstwo tak, jak przeżywano je w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich - mówił.



- Nie ma prawdziwej komunii i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego i sprawiedliwości społecznej bez braterstwa i dzielenia się - dodał papież.

Wyraził przekonanie, że bez braterskiego dzielenia się nie można stworzyć "autentycznej wspólnoty kościelnej czy obywatelskiej". Bez niego jest "zbiór jednostek, kierujących się swoimi interesami" - dodał.

Braterstwo drogą do pokoju

Papież w wielkanocnym orędziu apeluje o "kres eksterminacji w Syrii" Zmartwychwstanie... czytaj dalej » Franciszek wskazał wierzącym: "Nie możemy zamykać się w naszej sferze prywatnej, w naszej grupie, lecz jesteśmy wezwani do tego, by zajmować się dobrem wspólnym, troszczyć się o braci, zwłaszcza o tych najsłabszych i zepchniętych na margines".



- Tylko braterstwo może zagwarantować trwały pokój, przezwyciężyć ubóstwo, ugasić napięcia i wojny, wykorzenić korupcję i przestępczość - oświadczył.



Rozważania zakończył modlitwą o to, aby braterstwo, jakiego wierni doświadczają w tych dniach, stało się stylem życia i by ożywiało relacje między ludźmi.



Franciszek dodał też, że przyłącza się do modlitwy w związku z obchodzonym w poniedziałek Światowym Dniem Świadomości Autyzmu.