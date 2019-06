Franciszek spotka się z Putinem. Stolica Apostolska podała datę

Jeden Stephen Curry to za mało. Koszykarz Golden State Warriors dwoił się i troił w trzecim meczu finału NBA, pobił swój rekord punktowy, jeśli chodzi o play-offy, ale to nie wystarczyło do zwycięstwa z Toronto. Raptors wygrali na wyjeździe 123:109 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 2-1. zobacz więcej »