Video: Reuters TV

Papież ochrzcił dzieci

07.01 | Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w Watykanie w Niedzielę Chrztu Pańskiego zachęcił ich do tego, by sprawdzili i zapamiętali datę swego chrztu. Poradził, by zapytali o nią swych bliskich. "To data naszego pierwszego uświęcenia" - wyjaśnił.

»