Papież apeluje o pokój na Ukrainie. "Błagam, aby umilkła broń"





O pokój na Ukrainie zaapelował w niedzielę papież Franciszek podczas wizyty w bazylice Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Rzymie, Santa Sofia. Wspominał również czasy, gdy jako chłopiec w swym rodzinnym Buenos Aires był ministrantem w ukraińskim kościele.

W bazylice świętej Zofii Franciszek powiedział, zwracając się do obecnych tam przedstawicieli wspólnoty ukraińskiej z Wiecznego Miasta: - Wiem, że podczas gdy jesteście tutaj, wasze serce bije dla waszego kraju i to nie tylko z miłości, ale także z niepokoju, przede wszystkim z powodu nieszczęścia wojny i trudności ekonomicznych. Przybyłem tu, aby wam powiedzieć, że jestem blisko was: blisko sercem, blisko modlitwą, blisko, gdy celebruję Eucharystię. Tam błagam Księcia Pokoju, aby umilkła broń - oświadczył papież.

Papież przeprasza za swoje słowa. "Niechcący sprawiłem ból" Papież mówi... czytaj dalej » I dodał: - Proszę Go również o to, byście nie musieli już więcej ponosić olbrzymich wyrzeczeń, ażeby utrzymać waszych bliskich. Modlę się, aby w sercu każdego nigdy nie zgasła nadzieja, aby odradzała się odwaga, by iść naprzód i zawsze zaczynać od nowa.

Wspomnienie i wdzięczność

Franciszek zachęcił wszystkich do modlitwy o pokój na Ukrainie. W swym wystąpieniu papież przywołał między innymi postać pochowanego w tej bazylice biskupa Stefana Czmila, ukraińskiego sługę Bożego Kościoła katolickiego, który od 1948 roku pełnił posługę w Argentynie i był jego pierwszym wychowawcą.

Podkreślił, że to szczególnie bliska mu osoba. - Niezatarte pozostaje we mnie wspomnienie tego, że gdy miałem 12 lat, służyłem mu do mszy, to on mnie tego nauczył, nauczył mnie czytania waszego alfabetu i waszej liturgii. To dzięki niemu poznałem jej pięknom - dodał.

- W jego opowieściach było żywe świadectwo tego, jakich trudnych prób doświadczyła i jak została ukształtowana wasza wiara pośród straszliwych ateistycznych prześladowań minionego wieku - stwierdził Franciszek.

"Diabeł wchodzi przez kieszeń, cnoty wychodzą z kieszeni". Papież o pomocy uchodźcom - Niosąc pomoc... czytaj dalej » Wyraził wdzięczność dla licznych ukraińskich "bohaterów wiary". Papież wspomniał też postać kardynała Lubomyra Huzara, dodając, że tego samego dnia, w 2001 roku obaj otrzymali nominacje kardynalskie od Jana Pawła II.

"Zaczynam i kończę dzień po ukraińsku"

Wyznał też wiernym, że bardzo bliska jest mu ikona Matki Bożej Czułej, którą otrzymał od obecnego zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskupa Światosława Szewczuka w chwili, gdy kończył on swą posługę w Argentynie. Papież dodał, że w Buenos Aires trzymał tę ikonę zawsze w swoim pokoju i witał się z nią i żegnał każdego dnia. - A potem na mnie przyszła kolej, by wyruszyć w podróż do Rzymu i nie móc powrócić - opowiadał papież i wyjaśnił, że ikona była wśród kilku rzeczy, które sprowadził do Watykanu ze swego mieszkania w Buenos Aires.

Amerykańska broń dla Ukrainy. Poroszenko: nie ujawnię dat dostaw Prezydent Ukrainy... czytaj dalej » - W nocy przed snem całuję Matkę Bożą Czułości, którą podarował mi wasz arcybiskup, a rano ją pozdrawiam. Możemy więc powiedzieć, że zaczynam i kończę dzień po ukraińsku - podkreślił Franciszek.

Witając papieża, arcybiskup Szewczuk oświadczył: - Nasz naród uważa Waszą Świątobliwość za autentycznego posłannika i budowniczego prawdziwego i sprawiedliwego pokoju, tak upragnionego w naszym kraju, który od czterech lat doznaje stałego nieszczęścia rosyjskiej agresji, powodującej jeden najcięższych kryzysów humanitarnych od zakończenia drugiej wojny światowej.

Arcybiskup większy kijowsko-halicki dodał, że wojna spowodowała tysiące ofiar i zmusiła miliony ludzi do emigracji. - To wojna zapomniana przez społeczność międzynarodową - ocenił. Wyraził też opinię, że konflikt ukraiński spotyka się z "okrutną obojętnością ze strony części możnych tego świata".