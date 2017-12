Papież: rok 2017 zraniony przez ludzi uczynkami śmierci i kłamstwami





Foto: Fabio Frustaci PAP/EPA | Video: Reuters W niedzielę, podczas spotkania na południowej modlitwie Anioł Pański, papież życzył wszystkim "spokojnego zakończenia roku"

Podczas nieszporów w bazylice Świętego Piotra papież Franciszek powiedział w niedzielę, że kończący się rok 2017 został "zraniony" przez ludzi "uczynkami śmierci, kłamstwami i niesprawiedliwościami". Papież mówił o trwających wojnach i pogardzie wobec życia.

W homilii w czasie nabożeństwa Franciszek mówił: - Także czas roku 2017, który Bóg dał nam nieskazitelny i zdrowy, my - ludzie - roztrwoniliśmy na różne sposoby i zraniliśmy uczynkami śmierci, kłamstwami i niesprawiedliwościami.

"Absurdalna pycha"

"Dzisiaj jest dziękczynienia". Papież życzył "spokojnego zakończenia roku" Papież Franciszek... czytaj dalej » - Wojny są widocznym znakiem tej stale powracającej i absurdalnej pychy. Lecz są nim również wszystkie małe i wielkie zniewagi wobec życia, prawdy, braterstwa, które powodują rozliczne formy degradacji ludzkiej, społecznej i środowiska - oświadczył papież.



- Za to wszystko pragniemy ponieść odpowiedzialność przed Bogiem, naszymi braćmi i stworzeniem - dodał.



Następnie wskazał: - W tej atmosferze, stworzonej przez Ducha Świętego, zanosimy do Boga dziękczynienie za rok, który dobiega końca, uznając, że całe dobro jest jego darem.



Zaznaczył, że w ten wieczór "przeważa jednak łaska Jezusa".



- Przeważa wdzięczność, którą jako biskup Rzymu odczuwam w sercu myśląc o ludziach, żyjących w tym mieście z otwartym sercem - dodał.

"Obywatelskie poczucie odpowiedzialności"

Franciszek wyraził wdzięczność wszystkim tym, którzy - jak podkreślił - "każdego dnia poprzez małe, ale cenne konkretne gesty przyczyniają się do dobra Rzymu".



- Starają się oni jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, poruszają się w ruchu ulicznym rozumnie i ostrożnie, szanują miejsca publiczne i sygnalizują to, co nie funkcjonuje, troszczą się o osoby w podeszłym wieku i przeżywające trudności - stwierdził.



Jego zdaniem takie "tysiące postaw" to "konkretny wyraz miłości do miasta": - Bez rozgłosu, bez reklamy, lecz w stylu obywatelskiego wychowania, praktykowanego na co dzień.

Papież rozmawiał z Erdoganem o Jerozolimie Prezydent Turcji... czytaj dalej » Papież zapewnił o swym szacunku dla rodziców, nauczycieli i wszystkich wychowawców, którzy - jak zaznaczył - "w tym samym stylu starają się kształcić dzieci i młodzież, w duchu obywatelskiego poczucia odpowiedzialności".

"Nie w słowach, lecz w czynach"

- O osobach tych nie mówi się w wiadomościach, ale są przeważającą częścią ludzi żyjących w Rzymie. Niemało z nich żyje w warunkach materialnych niedostatków, a jednak nie płaczą nad sobą, nie żywią urazów i goryczy, lecz usiłują każdego dnia wykonać swoją część, by choć trochę poprawić sytuację - oświadczył papież.



Podziękował wszystkim, którzy kochają Rzym "nie w słowach, lecz w czynach".