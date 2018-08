Nie można ukrywać czynów pedofilii, trzeba o nich mówić - przekonywał papież Franciszek. Na konferencji prasowej zorganizowanej w niedzielę na pokładzie samolotu w drodze z Dublina do Rzymu zauważył, że często to sami rodzice wykorzystywanych dzieci ukrywają te czyny, bo im nie wierzą. - Trzeba mówić - podkreślał.

- Kiedy coś się widzi, należy natychmiast o tym mówić. To musi robić Lud Boży. Tyle razy to rodzice kryją wykorzystywanie ze strony księdza, bo nie wierzą synowi czy córce. Trzeba mówić - podkreślił Franciszek w niedzielę wieczorem podczas rozmowy z dziennikarzami, którzy towarzyszyli mu w podróży do Irlandii.

Aborcja poza religią

Papieża pytano również o wynik niedawnego referendum w Irlandii, w którym większość opowiedziała się za zniesieniem zakazu aborcji.

- W kwestii aborcji wiecie, co myślę. to nie jest problem religijny, nie jesteśmy przeciwko aborcji z powodów religijnych - stwierdził. - Jest to kwestia antropologiczna dotycząca etyki, pozbycia się żyjącej istoty, by rozwiązać problem - dodał.

Radził rodzicom

Na pytanie o to, co powiedziałby ojcu, którego syn mówi mu, że jest homoseksualistą, Franciszek odparł: - Powiedziałbym mu, by po pierwsze się modlił, potem, by nie potępiał, by prowadził dialog, zrozumiał, znalazł przestrzeń dla syna czy córki.

- Zależy od wieku, w którym to się okazuje, ale nigdy nie powiem, że milczenie jest remedium. Ignorowanie homoseksualnego syna czy córki to brak ojcostwa lub macierzyństwa - stwierdził papież.

Radził jednocześnie rodzicom, by mówili: "Jestem twoim ojcem, twoją matką, porozmawiajmy, nie wyrzucę ciebie z rodziny".