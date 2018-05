"Życie musi być chronione i miłowane od poczęcia do naturalnego kresu"

Papież Franciszek powiedział w niedzielę, że miłość do innych "nie może być ograniczona do nadzwyczajnych momentów, lecz musi stać się stałym elementem egzystencji". Wezwał też do zwalczania przemocy wobec dzieci.

Przemawiając w Watykanie do wiernych przybyłych na południową modlitwę Regina Coeli Franciszek mówił o potrzebie obrony życia na wszystkich jego etapach.

- Oto dlaczego jesteśmy wezwani do tego, by osoby starsze strzec z miłością jak cenny skarb, nawet jeśli powodują problemy ekonomiczne i kłopoty; musimy ich strzec" - podkreślił papież. Również chorym, także tym w "ostatnim stadium" choroby, trzeba udzielić wszelkiej możliwej pomocy. - Trzeba zawsze przyjąć dzieci, które mają się narodzić; życie musi być zawsze chronione i miłowane od poczęcia do swego naturalnego kresu - dodał Franciszek.

Papież zaapelował do wiernych o gotowość do pomocy dla "każdego brata i siostry, kimkolwiek jest i niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje".

Zwalczanie przemocy wobec dzieci

Wezwał też do zwalczania przemocy wobec dzieci. 6 maja jest we Włoszech dniem poświęconym "dzieciom ofiarom przemocy, wyzyskowi i obojętności wobec pedofilii". Ogłosiło go stowarzyszenie Meter księdza Fortunato Di Noto, które od prawie 30 lat prowadzi działalność w obronie dzieci, ofiar przemocy i pedofilii. Jego działacze wraz z założycielem przybyli na plac Świętego Piotra na południową modlitwę.

Modlitwa za Afrykę

Franciszek poprosił wiernych o modlitwę za ludność Republiki Środkowoafrykańskiej, gdzie w stolicy, Bangi, doszło we wtorek do ataku uzbrojonych napastników na kościół Matki Bożej Fatimskiej. Zginęło około 20 osób, wśród nich ksiądz.

Papież przypomniał, że odwiedził ten kraj. Modlił się, aby wszyscy sprzeciwili się przemocy oraz zemście i razem budowali pokój.

Francisyek pozdrowił też 32 nowych rekrutów Gwardii Szwajcarskiej, którzy w niedzielę złożą przysięgę. Przybyli oni z rodzinami na maryjną modlitwę.

Na placu były też tysiące przedstawicieli Drogi Neokatechumenalnej, którzy w sobotę świętowali razem z Franciszkiem 50-lecie jej działalności.