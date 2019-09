Papież do biskupów: nie wpuszczajcie wilka do stada

W czasie spotkania z biskupami w katedrze w stolicy Madagaskaru Antananarywie padły - jak oceniają watykaniści - wyjątkowo mocne słowa głowy Kościoła katolickiego. Papież Franciszek przestrzegał hierarchów przed przyjmowaniem do stanu kapłańskiego "kandydatów bez rozeznania". - W niektórych krajach Europy jest to godne pożałowania - dodał.

Papież w Afryce. Odwiedzi trzy kraje Papież Franciszek... czytaj dalej » W czasie spotkania z biskupami w katedrze w stolicy Madagaskaru Antananarywie papież Franciszek podkreślił: - Uważajcie, nie dajcie się oszukać przez potrzebę określonej liczby księży, przyjmowania kandydatów bez rozeznania.

"Zagwarantować autentyczność powołań"

- Sądzę, że u was nie jest to zbyt powszechne, ale w niektórych krajach Europy jest to godne pożałowania. Brakuje powołań i to popycha biskupa do tego, że bierze kandydatów stąd czy stamtąd, nie patrząc, jakie prowadzili życie. I przyjmowani są ci, których wyrzucono z innych seminariów, z życia zakonnego - mówił papież w improwizowanej części wystąpienia.



- Zostali oni wyrzuceni, bo byli niemoralni albo z powodu innych uchybień. Proszę, uważajcie, nie wpuszczajcie wilka do stada - apelował Franciszek do hierarchów.



Zwracał uwagę na potrzebę rozeznania i sprawdzenia intencji kandydatów, bo tylko wtedy można "zagwarantować autentyczność powołań". Papież sprzeciwił się też "klerykalizowaniu" świeckich. - Świeccy są świeckimi - zaznaczył.

Źródło: PAP/EPA/HOLY SEE PRESS OFFICE HANDOUT Papież na spotkaniu z biskupami na Madagaskarze

Papież na czuwaniu z młodymi

"Wysłuchaliście cichego wołania tylu kobiet, tylu osób, które żyły we wstydzie" Pokonanie plagi... czytaj dalej » Wcześniej w sobotę, podczas czuwania modlitewnego na błoniach diecezjalnych Soamandrakizay, papież zwrócił się do mieszkańców wyspy, Malgaszów: - Wiemy wszyscy, także z własnego doświadczenia, że możemy pobłądzić i gonić za złudzeniami, które dają nam obietnice i oczarowują pozorną, szybką, łatwą i natychmiastową radością, ale które w ostatecznym rachunku pozostawiają serce, spojrzenie i duszę w połowie drogi.

- Te złudzenia, które gdy jesteśmy młodzi zwodzą nas obietnicami, które nas znieczulają, odbierają naszą żywotność, radość, uzależniają nas i zamykają w kręgu pozornie bez wyjścia i pełnym goryczy - przestrzegał Franciszek.

Zwracając się do młodzieży w jednym z najbiedniejszych państw świata, papież zauważył, że pokusa rezygnacji występuje zwłaszcza wtedy, gdy nie ma się niezbędnego minimum, "by walczyć z dnia na dzień, kiedy faktyczne możliwości nauki nie są wystarczające", gdy ktoś uświadamia sobie, że "przyszłość jest zablokowana z powodu braku pracy, niepewności, niesprawiedliwości społecznej".

"Z Jezusem zawsze są nowe perspektywy"

Franciszek wskazywał, że Jezus "jako pierwszy odrzuca wszystkie głosy, które próbują was uśpić, oswoić, znieczulić lub uciszyć, byście nie szukali nowych perspektyw".



- Z Jezusem zawsze są nowe perspektywy. On chce nas wszystkich przemienić i uczynić z naszego życia misję - powiedział.



Na zakończenie spotkania na błoniach papież został otoczony przez tańczących młodych ludzi i wraz z nimi poruszał się przez chwilę w takt muzyki.

W tym samym miejscu w niedzielę Franciszek odprawi mszę dla mieszkańców Madagaskaru.

Źródło: PAP/EPA/LUCA ZENNARO 100 tysięcy młodych ludzi na Madagaskarze na czuwaniu z papieżem