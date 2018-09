"Ani reżim nazistowski, ani sowiecki nie zgasiły w waszych sercach wiary"





Wy, tu obecni, zostaliście poddani różnego rodzaju próbom: okropnościom wojny, a następnie represjom politycznym, prześladowaniom i wygnaniu. Ale byliście nieustępliwi, wytrwaliście w wierze - powiedział na Łotwie papież Franciszek. Poniedziałek to trzeci dzień jego pielgrzymki po krajach bałtyckich.

Franciszek został powitany w pochodzącej z XIII wieku katedrze przez arcybiskupa Rygi Zbigniewa Stankiewicza.



W swoim przemówieniu papież nawiązał do historii Łotwy i prześladowań Kościoła.



- Wy, tu obecni, zostaliście poddani różnego rodzaju próbom: okropnościom wojny, a następnie represjom politycznym, prześladowaniom i wygnaniu. Ale byliście nieustępliwi, wytrwaliście w wierze - podkreślił.

- Ani reżim nazistowski, ani sowiecki nie zgasiły w waszych sercach wiary, a w przypadku niektórych z was - nie odwiodły od poświęcenia się życiu kapłańskiemu, zakonnemu, bycia katechetami, podejmowania różnych posług kościelnych, wiążących się z narażeniem życia - mówił Franciszek.



- Wy, którzy poświęciliście swe ciało, oddaliście duszę i życie, dążąc do wolności waszej ojczyzny, tak często czujecie się zapomniani - zastrzegł.

"Bądźcie wzorem"

Sto tysięcy wiernych na papieskiej homilii w Kownie Minione pokolenia... czytaj dalej » - Choć brzmi to paradoksalnie, dzisiaj, w imię wolności, wolni ludzie poddają osoby starsze samotności, ostracyzmowi, ubóstwu i wykluczeniu, a nawet nędzy - zauważył papież. I ocenił, że jeśli tak się dzieje, "to tak zwany pociąg wolności i postępu ciągnie za sobą, jako ostatni wagon, tych, którzy walczyli o zdobycie praw, a którzy stali się obserwatorami świętowania innych ludzi, zaszczycanymi i wyróżnianymi, ale zapomnianymi w życiu codziennym".

Franciszek apelował do osób starszych: - Bądźcie w waszych rodzinach i w waszej ojczyźnie wzorem obydwu postaw: wytrwałości i nadziei, zanurzonych w cierpliwości. W ten sposób będziecie nadal budowniczymi waszego narodu.



Papież przypominał młodym ludziom, że brak troski o starsze pokolenia "woła o pomstę do nieba".



Po południu Franciszek pojedzie do sanktuarium maryjnego w Agłonie na wschodzie Łotwy, przy granicy z Białorusią, gdzie odprawi mszę dla tysięcy wiernych z kilku krajów.