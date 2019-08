"Nie zamyka oczu, potrafi spojrzeć ludzkości w twarz". Papież o wizerunku Kościoła

"Kościół bez granic" tworzy relacje przyjaźni i solidarności, towarzysząc tym, którzy potrzebują pomocy - powiedział papież Franciszek, zwracając się do wiernych. Polaków zachęcił do tego, aby wakacje były też dla nich okazją do ożywienia więzi z Bogiem i ludźmi.

Podczas pierwszej audiencji generalnej w środę, po lipcowej przerwie wakacyjnej papież nawiązał do historii uzdrowienia sparaliżowanego żebraka opisanej w księdze Dziejów Apostolskich.

Zdarzenie to, jak mówił, to "wizerunek Kościoła, który dostrzega osoby w potrzebie, nie zamyka oczu, potrafi spojrzeć ludzkości w twarz, aby tworzyć relacje przyjaźni i solidarności w miejsce barier".

To "Kościół bez granic, który czuje się matką wszystkich", który "potrafi wziąć za rękę i towarzyszyć, aby podnieść" - dodał Franciszek w czasie spotkania z kilkoma tysiącami wiernych w watykańskiej Auli Pawła VI.

"Nie zaniedbujcie codziennej modlitwy"

Papież podkreślił, że w piątek obchodzone będzie wspomnienie liturgiczne świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), męczennicy i współpatronki Europy. Przypada ono w rocznicę jej śmierci w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau w 1942 roku.

Źródło: PAP/ EPA/MAURIZIO BRAMBATTI Pierwsza audiencja generalna po lipcowej przerwie wakacyjnej

- Zachęcam wszystkich, by patrzyli na jej odważne wybory, dokonane w autentycznym nawróceniu na Chrystusa, a także w darze swego życia przeciwko wszelkiej formie nietolerancji i ideologicznej perwersji - oświadczył Franciszek.

- Bracia i siostry, życzę wam dobrych wakacji. Niech będą dla was nie tylko możliwością odpoczynku, ale również okazją do ożywienia więzi miłości z Bogiem i z ludźmi - powiedział, zwracając się do Polaków.

- Nie zaniedbujcie codziennej modlitwy, uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i dzielenia czasu z innymi. Kontemplujcie piękno stworzenia, wielbiąc wszechmoc, mądrość i miłość Stwórcy - wezwał papież.