Papież do księży: nie brudźcie Eucharystii nikczemnymi interesami





»

Nie brudźcie Eucharystii nikczemnymi interesami - apelował papież Franciszek w niedzielę podczas mszy w Watykanie, w trakcie której wyświęcił 19 nowych księży. Prosił, aby starali się podobać Bogu, a nie sobie samym.

Arcybiskup Głódź: w Polsce wobec Boga rozbrzmiewa słowo "nie" Metropolita... czytaj dalej » - Rozważajcie to, że pełniąc posługę świętemu nauczaniu, będziecie uczestnikami misji Chrystusa, jedynego nauczyciela. - To nie jest stowarzyszenie kulturalne, to nie jest związek zawodowy. (...) Będziecie uczestnikami tajemnicy Chrystusa - oznajmił papież w czasie mszy w bazylice Świętego Piotra, zwracając się do nowych kapłanów.

- Nie można nigdy głosić kazania bez modlitwy z Biblią w ręku, nie zapominajcie o tym - wskazywał papież.

"Starajcie się podobać Bogu, a nie sobie samym"

Zwracając się do nowo upieczonych księży stwierdził, że będą oni teraz "ludźmi modlitwy, ludźmi ofiary".

- Odprawianie Eucharystii jest wyrazem najwyższej bezinteresowności Pana. Nie brudźcie jej nikczemnymi interesami - mówił papież. Apelował do księży o miłosierdzie i prosił, by "starali się podobać Bogu, a nie sobie samym".

Nowi, wyświęceni przez papieża księża pochodzą z Włoch, Chorwacji, Peru, Haiti i Japonii.