Papież: chrześcijanin nie oskarża innych, tylko siebie samego

Video: Fakty TVN

Pielgrzymka papieża Franciszka do Irlandii

Pielgrzymka papieża Franciszka w Irlandii powoli dobiega końca, ale to, co papież powiedział, o co prosił i o co się modlił w Irlandii, szybko nie minie. Franciszek błagał o przebaczenie za grzechy irlandzkich duchownych. Potępiał czyny pedofilskie i brak reakcji hierarchów kościelnych. O szczegółach pielgrzymki dziś w "Faktach" TVN o 19:00.

