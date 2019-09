Prezes NIK, kamienica i brak paragonów. Zniknęły informacje o działalności hotelu na godziny

Z kamienicy, którą do oświadczenia majątkowego wpisał obecny prezes Naczelnej Izby Kontroli Marian Banaś i w której funkcjonował hotel na godziny, po ukazaniu się reportażu "Superwizjera" TVN, w sobotę wieczorem zniknęły wszystkie informacje i tabliczki o prowadzonej tam działalności. Strona internetowa firmy też już nie działa.

W kamienicy na krakowskim Podgórzu, którą do swojego oświadczenia majątkowego wpisał nowy - powołany 30 sierpnia przez Sejm - szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, dotychczas mieścił się hotel wynajmujący klientom pokoje na godziny. Tego typu działalność to niszowa część seksbiznesu.

"Pancerny Marian i pokoje na godziny". Reportaż "Superwizjera" Marian Banaś,... czytaj dalej » Dziennikarze "Superwizjera" pokazali jej wnętrze, udając klientów. Płacąc, nie zostali poproszeni o okazanie dokumentów, nie otrzymali też paragonów, a wpłat nie zaksięgowano w kasie fiskalnej.

W sobotę około godziny 20, w trakcie emisji reportażu, przed kamienicą pojawili się dziennikarze TVN24.

Zauważyli, że z frontu budynku zniknęły wszystkie tablice informujące o działalności hotelu, sfilmowane w trakcie kręcenia reportażu.

Nie ma też szyldu, został zasłonięty taśmą. Strona internetowa firmy również nie działa.

Kamienica z pensjonatem

Marian Banaś, niedawno został powołany na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a wcześniej był ministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Objęcie każdej z tych funkcji wiąże się z drobiazgową kontrolą służb specjalnych i jest przeznaczone tylko dla osób o nieposzlakowanej opinii. Dziennikarz "Superwizjera" Bertold Kittel przyjrzał się jego oświadczeniom majątkowym.

Marian Banaś wpisał do oświadczenia majątkowego: dwa domy, trzy mieszkania, grunty rolne i kamienicę. To właśnie w tej wspomnianej już wcześniej kamienicy mieścił się niewielki pensjonat, który oferował gościom pokoje na godziny. Według zapisów księgi wieczystej, Marian Banaś jest jej właścicielem. Wyciąg z księgi wieczystej to jawny dokument dostępny w elektronicznej bazie danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Źródło: tvn24 Z budynku zniknęły tabliczki informujące o działalności hotelu na godziny

"Wszedłem w środowisko takiego półświatka gangsterskiego" Reportaż jest... czytaj dalej » W 2016 roku Marian Banaś zadeklarował, że sprzeda kamienicę, ale nigdy do tego nie doszło. Umowa przedwstępna została jednak odnotowana w dokumentach sądowych. Niedoszłym nabywcą był młody, zaledwie 30-letni Dawid O., który jednocześnie prowadził hotel w kamienicy.

W trakcie kręcenia reportażu dziennikarze "Superwizjera" trafili w kamienicy na krakowskiego przestępcę - jednego z braci K. - Wiesława lub Janusza, ps. Paolo, którzy zajmują się w stolicy Małopolski prowadzeniem agencji towarzyskich. W 2005 roku brali udział w krwawych porachunkach między grupami sutenerów. Uzbrojeni w niebezpieczne przedmioty bandyci starli się w rejonie krakowskiego Kazimierza. W wydarzeniach ranny został policjant. Za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia obaj bracia zostali prawomocnie skazani.

Po pytaniach o kamienicę i ministra Banasia, osoba siedząca w hotelowej "recepcji", zagroziła wyrzuceniem dziennikarzy z budynku.

Wspomniany przestępca odbył też przy dziennikarzu rozmowę telefoniczną, twierdząc, że rozmawia z Banasiem, i żąda opuszczenia lokalu przez dziennikarzy.

Źródło: tvn24 Wejście do kamienicy na Podgórzu w trakcie kręcenia reportażu "Superwizjera"

Ponad dwumilionowy kredyt poza oświadczeniem

W księdze wieczystej znajdują się kolejne informacje dotyczące kamienicy, której właścicielem jest Marian Banaś. W 2016 roku stała się zabezpieczeniem spłaty kredytu bankowego, którego kwota opiewała na ponad 2,5 miliona złotych. Kredyt został udzielony firmie, której współwłaścicielem jest syn prezesa NIK - Jakub. Siedziba firmy powinna znajdować się na krakowskim Podgórzu, jednak nie ma śladu biura pod wskazanym adresem.

Marian Banaś prezesem NIK Marian Banaś od... czytaj dalej » Bertold Kittel zadzwonił do firmy, żeby dowiedzieć się, gdzie znajduje się jej siedziba. Okazuje się, że firma, która uzyskała spory kredyt, nie posiada nawet biura.

Kolejne wątpliwości pojawiają się w sprawie oświadczenia majątkowego Mariana Banasia, gdyż nie ma w nim informacji o zabezpieczeniu na hipotece jego kamienicy. Prawnicy nie mają wątpliwości, że taka informacja powinna się w oświadczeniu znaleźć.

Jej brak może się wiązać z karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat trzech.

Oświadczenie Mariana Banasia

Po emisji programu prezes NIK poinformował PAP w oświadczeniu, że łączenie jego osoby z działalnością przedstawioną w materiale redaktora Bertolda Kittela jest "oszczerstwem i pomówieniem". "Nie zarządzałem pokazanym w materiale hotelem. Byłem właścicielem budynku, który na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem wynająłem innej osobie. Osoba ta prowadziła tam działalność hotelową. Obecnie nie jestem właścicielem tej nieruchomości" - podkreślił Banaś.

"Materiał odbieram jako próbę manipulacji, szkalowania i podważania dobrego imienia nie tylko mojej osoby, ale również kierowanych przeze mnie instytucji. W związku z nieprawdziwymi informacjami skieruję sprawę na drogę sądową" - zapowiedział prezes NIK.