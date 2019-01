Wypatrzył w tłumie, zaśpiewał "Sto lat". Franciszek uczcił urodziny pielgrzymującej

Foto: AP Video: tvn24

Relacja Filipa Folczaka ze Światowych Dni Młodzieży. Część 2

25.01 | Jak do tej pory był to najbardziej wymagający dzień na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, zarówno dla pielgrzymów, jak i dla ratowników - relacjonował dla TVN24 Filip Folczak TOTERAZ. W czwartek do wiernych dołączył papież Franciszek, pierwsze poważne wyzwania pojawiły się jednak również przed ratownikami.

