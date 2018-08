Zakochała się i oddała milion dolarów. Ofiara oszusta z portalu randkowego





Pamela Viles z Florydy w Stanach Zjednoczonych padła ofiarą oszusta matrymonialnego. 69-latka oddała prawie milion dolarów mężczyźnie, z którym korespondowała za pośrednictwem portalu randkowego. Jej córka zbiera pieniądze dla matki, aby pomóc jej wyjść z długu.

Umówił się z nim pod mostem. Zamiast "randki" był napad Dwóch mężczyzn... czytaj dalej » 69-letnia Pamela Viles z Florydy zarejestrowała się na portalu randkowym. Jak relacjonowali dziennikarze stacji WWBS News, szukała towarzystwa i poznała mężczyznę, którego bardzo polubiła. Nie wiedziała jednak, że to oszust.

Viles powiedziała, że poznała mężczyznę jako australijskiego biznesmena, który mieszkał w Kanadzie. Pisał do niej codziennie i dzwonił kilka razy w tygodniu. Trwało to dwa lata.

- To była intymność, miłość, marzenia. Coś bardzo głębokiego - zdradziła w wywiadzie. - Czułam, że znam go bliżej, niż jakąkolwiek inną osobę na świecie - dodała.

Milion dolarów

Po pewnym czasie mężczyzna zaczął prosić o pieniądze. Jak twierdził, były mu potrzebne do rozpoczęcia nowego biznesu. Od 2016 roku pobierał pieniądze z konta bankowego i karty kredytowej Pameli Viles.

Łącznie zabrał prawie milion dolarów.

Kobieta przyznała, że aktualnie ma dług w wysokości 350 tysięcy dolarów.

FBI ostrzega, że oszustwa matrymonialne są bardzo częste i wiele osób traci pieniądze przez użytkowników portali randkowych.

Pomoc córki

Rozkochiwał, oszukiwał, znikał. Ofiary zastawiły pułapkę czytaj dalej » Viles przyznała, że cierpi na demencję, co przyczyniło się do ulegnięcia oszustowi. Obawia się, że straci dom. Jej córka rozpoczęła w sieci kampanię, w której prosi o pieniądze dla matki.

Na stronie internetowej, na której można przekazać datek, córka zamieściła wyjaśnienie: "Ona nie rozumie mediów społecznościowych i innych technologii, w tym smartfonów. Popełnia wiele błędów. Ci ludzie ją oszukali i namówili do oddania wszystkich oszczędności, środków z karty kredytowej oraz oszczędności na dom mężczyźnie, którego uważała za szczerego i w którym była zakochana. Chciała być w związku i być szczęśliwa tak jak inni ludzie w jej wieku. Wykorzystano troskliwość mojej matki, a ona przekazała im wszystkie pieniądze, aby pomóc".

Pamela Viles wyjaśniła, że mówi o swej historii wprost, by pomóc innym. Apeluje o ostrożność, gdy historia brzmi za dobrze, aby była prawdziwa.

