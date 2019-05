Strzelanina w luksusowym hotelu. Do akcji wkroczyli komandosi

Uzbrojeni napastnicy wdarli się w sobotę do pięciogwiazdkowego hotelu w portowym Gwadarze w pakistańskiej prowincji Beludżystan. Doszło do wymiany ognia z policjantami znajdującymi się wewnątrz budynku.

Hotel w Gwadarze zaatakowało trzech napastników. Wchodząc do budynku, zabili jednego ze strażników - poinformowały pakistańskie służby. Jak pisze Reuters, napastnicy zdołali dostać się na pierwsze piętro.

Według lokalnych władz beludżystańskich większość gości z hotelu udało się bezpiecznie ewakuować.

Do ataku przyznało się lokalne ugrupowanie separatystyczne Armia Wyzwolenia Beludżystanu.

Komandosi w akcji

Teren wokół hotelu otoczono kordonem policyjnym. Do operacji przeciwko terrorystom włączono komandosów morskich i żołnierzy.

Minister spraw wewnętrznych w Beludżystanie Ziaullah Langove wspomniał o ofiarach śmiertelnych, ale nie sprecyzował ich liczby. Nie wiadomo także, ile osób zostało rannych w wyniku ataku.

Niespokojny region

Gwadar to strategiczne portowe miasto, położone nad Morzem Arabskim w Beludżystanie. To najbiedniejsza prowincja Pakistanu, mimo znajdujących się tam bogatych złóż ropy i gazu. Od lat wstrząsany jest aktami przemocy na tle wyznaniowym oraz zbrojnym powstaniem separatystycznym. Dochodzi tam także do krwawych zamachów przeprowadzanych przez ekstremistów powiązanych z dżihadystycznym tzw. Państwem Islamskim. Działają tam m.in. palestyńscy talibowie oraz Armia Wyzwolenia Beludżystanu.

Miasto Gwadar leży w prowincji Beludżystan