33 miliardy dolarów "głupiej" pomocy i w zamian "tylko kłamstwa" Prezydent Donald... czytaj dalej » Jak informuje agencja Reutera, ambasador David Hale został w poniedziałek wezwany do pakistańskiego MSZ, aby wytłumaczył znaczenie komentarzy Donalda Trumpa. Rzecznik ambasady USA w Islamabadzie potwierdził, że do takiego spotkania doszło.

Wcześniej w poniedziałek prezydent Donald Trump oskarżył na Twitterze Pakistan o kłamstwa i matactwa w stosunku do USA. W swym pierwszym noworocznym tweecie prezydent USA zarzucił też Pakistanowi, iż kraj ten udziela schronienia terrorystom.

"Stany Zjednoczone nierozsądnie przekazały Pakistanowi ponad 33 miliardy dolarów w ramach pomocy w ciągu ostatnich 15 lat, a oni nie dali nam niczego poza kłamstwami i krętactwem uważając naszych przywódców za głupców. Udzielają schronienia terrorystom, których ścigamy w Afganistanie, samemu niewiele pomagając. Nigdy więcej!" - napisał prezydent USA.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 stycznia 2018