Pakistan przeprowadził próbę rakietową. "Możliwe ostrzeżenie" pod adresem Indii

Po zakończonych w niedzielę wyborach w Indiach władze w Pakistanie sygnalizują gotowość do rozmów ze swoim sąsiadem. Jednocześnie pakistańskie wojsko przeprowadziło próbę rakietową.

Największa demokracja świata wybrała Pierwsze wyniki... czytaj dalej » Armia Pakistanu ogłosiła w czwartek, że test pocisku typu ziemia-ziemia Shaheen II zakończył się sukcesem. Według strony pakistańskiej rakieta ma zasięg do 1,5 tys. km i może przenosić ładunki nuklearne.



Zgodnie z oświadczeniem wojska Shaheen II "całkowicie spełnia strategiczne potrzeby Pakistanu do utrzymania odstraszającej stabilności w regionie".

Reuters pisze, że test to "możliwe ostrzeżenie" pod adresem Indii. Częściowe wyniki wyborów parlamentarnych wskazują, że władze w tym kraju utrzyma znany z twardej polityki wobec Islamabadu Narendra Modi.

"Nigdy nie rozmawiamy z goryczą"

W środę szef pakistańskiej dyplomacji Shah Mehmood Quresh konferował ze swoim indyjskim odpowiednikiem na marginesie spotkania Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku w Kirgistanie. - Nigdy nie rozmawiamy z goryczą, chcemy żyć jak dobrzy sąsiedzi i rozwiązać pozostające między nami sporne sprawy poprzez rozmowy - ocenił pakistański minister.



Napięcie w relacjach między Indiami i Pakistanem gwałtownie wzrosło, gdy pod koniec lutego indyjskie lotnictwo zaatakowało na terytorium pakistańskim obóz szkoleniowy islamistycznego ugrupowania Jaish-e-Mohammed (JeM - Armia Mahometa). Był to pierwszy taki atak od 1971 roku. JeM przyznało się do dokonania 14 lutego samobójczego zamachu bombowego, w którym zginęło 40 członków indyjskich paramilitarnych sił policyjnych w spornym Kaszmirze. JeM chce przyłączenia do Pakistanu indyjskiego stanu Dżammu i Kaszmir. Delhi uważa, że władze pakistańskie były zamieszane w ten atak, czemu Islamabad zaprzecza. W przeszłości Indie i Pakistan stoczyły trzy wojny o kontrolę nad Kaszmirem.

