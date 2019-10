Pociąg stanął w ogniu. Wielu zabitych i rannych

W jadącym pociągu w prowincji Pendżab w Pakistanie w czwartek wybuchł pożar. Co najmniej 65 osób zginęło, a kilkadziesiąt kolejnych zostało rannych - poinformowały władze. Eksplodowała butla gazowa, wykorzystywana przez pasażerów do przygotowywania posiłku.

Ogień zniszczył trzy wagony w okolicach miasta Rahimjar Khan w Pendżabie. Pociąg zmierzał z największego pakistańskiego miasta Karaczi do Rawalpindi na północy kraju, nieopodal stolicy kraju Islamabadu.

Szef lokalnych służb ratunkowych Baqir Husain ostrzegł, że bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. Na razie władze poinformowały o co najmniej 65 osobach zabitych. Liczba rannych szacowana jest na ponad 30.

Pożar prawdopodobnie spowodowali pasażerowie

Według ministra do spraw kolei Sheikha Rasheeda Ahmada do pożaru doszło, kiedy część pasażerów - łamiąc zasady bezpieczeństwa - przygotowywała w pociągu posiłek. Miało wówczas dojść do eksplozji butli z gazem. Jak wskazał szef resortu, pasażerowie wbrew przepisom bezpieczeństwa zabierają ze sobą w długie podróże kuchenki gazowe i przygotowują na nich posiłki.

Minister poinformował, że część ofiar poniosła śmierć, wyskakując z płonącego pociągu.

Źródło: PAP/EPA/STRINGER W pożarze pociągu w Pendżabie zginęło kilkadziesiąt osób

Tragedie na pakistańskich torach

Jak zaznaczyła agencja Reutera, pakistańska sieć kolejowa z ery kolonialnej popada w ostatnich latach w ruinę w związku z niedoinwestowaniem i złym utrzymaniem.

Do najtragiczniejszego wypadku kolejowego w tym kraju doszło w 2005 roku, kiedy w zderzeniu dwóch pociągów w prowincji Sindh zginęło 130 osób. W lipcu bieżącego roku w wypadku kolejowym zginęło jedenaście osób, a we wrześniu - cztery.

Źródło: Google Maps Pociąg relacji Karaczi-Rawalpindi spłonął w okolicach Rahimjar Khan w Pendżabie