Wybuch w pobliżu sufickiej świątyni

W pobliżu dużej sufickiej świątyni w mieście Lahore, na wschodzie Pakistanu, doszło w środę do eksplozji bomby. Agencja Reutera podała, że zginęło co najmniej dziewięć osób. Atak wymierzony był w policyjny posterunek znajdujący się niedaleko świątyni.

Wybuch, do którego doszło dzień po rozpoczęciu ramadanu, miał miejsce niedaleko Data Darbar, jednej z największych sufickich świątyń w Azji Południowej.

Pakistańscy talibowie przyznali się do ataku

Według Najaba Haidera, rzecznika policji w prowincji Pendżab, której Lahore jest stolicą, obrażenia odniosło kilka osób, w tym policjanci. Jednocześnie AFP, powołując się na pakistańską telewizję państwową, podaje, że rannych jest co najmniej 15 osób. Na razie nie podano więcej szczegółów.

- Operacja trwa, przetransportowaliśmy 15 osób do szpitala - przekazał Muhammad Farooq, rzecznik miejskiej służby ratunkowej.

Jak podaje Reuters, za atak wzięli odpowiedzialność pakistańscy talibowie. Ugrupowanie walczy z rządem od lat. W 2010 roku dwie bomby uruchomione przez zamachowców samobójców wybuchły w świątyni Data Darbar, zabijając 42 osoby, a raniąc 175.

W ciągu ostatnich dwóch lat Lahore, drugie co do wielkości miasto Pakistanu, było wolne od ataków, które kiedyś były w tym mieście powszechne. Władze ostrzegły, że mimo to trzeba zachować czujność, szczególnie podczas ramadanu.



- Ludzie powinni być świadomi i wiedzieć, gdzie udają się na modlitwę - powiedział Mian Aslam, minister w rządzie prowincji Pendżab.

Źródło: Google Maps Do ataku doszło w pakistańskim mieście Lahaur