Wyrok za zabójstwo "pakistańskiej Kim Kardashian". Młodszy brat gwiazdy skazany

Video: Milena Bobrowska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Więzienie za seks pozamałżeński. Nowe prawo w Indonezji może...

Przylatujesz z dziewczyną lub chłopakiem na Bali i trafiasz do więzienia - taki scenariusz może w przyszłości stać się realny. Władze Indonezji pracują nad zmianami w prawie karnym, które przewidują kary więzienia za seks pozamałżeński i dzielenie mieszkania przez niezamężną parę. Przeciwko nowym uregulowaniom protestują działacze na rzecz praw człowieka na całym świecie. Zmiany prawa mogą dotyczyć także przyjeżdżających do kraju turystów, a podzieliły one samych Indonezyjczyków. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

