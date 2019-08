Szukali grobów żołnierzy, znaleźli pomnik z nazwiskami ofiar I wojny światowej

Alfred, Julius, Johann, Hubertus, Josef i Hermann - wszystkich ich łączyło to, że zginęli w 1916 roku na frontach pierwszej wojny światowej. Wszyscy byli też mieszkańcami obecnego Paczkowa (Opolskie). Archeolodzy ze Stowarzyszenia Pomost w trakcie poszukiwań szczątków niemieckich żołnierzy znaleźli fragmenty zabytkowego pomnika.

Członkowie Stowarzyszenia Pomost pojawili się w Paczkowie, by odnaleźć groby niemieckich żołnierzy, którzy zginęli tu w czasie drugiej wojny światowej.

- Szukaliśmy grobów 260 żołnierzy. W trakcie prac nie odnaleźliśmy szczątków, a trzy kamienne tablice będące pamiątką po pierwszej wojnie światowej - mówi Tomasz Czabański, prezes Stowarzyszenia Pomost.

Pomnik poległych

Tablice są częścią pomnika, który stanął w Paczkowie w 1922 roku. - Był on poświęcony pamięci wszystkich paczkowian, którzy polegli na frontach pierwszej wojny światowej. Znajdowało się przy nim osiem kamiennych tablic, na których rocznikami wymieniono nazwiska zmarłych mieszkańców - tłumaczy Czabański.

Gdy w 1945 roku te tereny zostały włączono do Polski pomnik rozebrano.

Teraz płytko pod powierzchnią ziemi badacze znaleźli trzy, duże i ciężkie, granitowe tablice. Gdzie są pozostałe, nie wiadomo. Nie wiadomo też, co się stanie z odkryciem. Decyzja należy do urzędników. Choć szef Stowarzyszenia Pomost uważa, że dla tablic i pomnika miejsce powinno znaleźć się w Paczkowie. - To część historii tego miejsca - podkreśla. Na razie tablice zostawiono w miejscu ich odnalezienia.

Poszukiwania grobów niemieckich żołnierzy zostały zawieszone. - Do momentu uzyskania nowych informacji - zaznacza Czabański. Strona niemiecka i "Pomost" liczą, że uda się odnaleźć żołnierzy, którzy byli pacjentami miejscowego lazaretu.

Odkrycia dokonano na terenie Paczkowa:



