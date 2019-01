"Bierzemy się za robotę". Owsiak deklaruje, że wraca do bycia prezesem Fundacji WOŚP

Tak, będę grał z Orkiestrą, tak, będę prezesem Fundacji - oświadczył Jurek Owsiak po pogrzebie Pawła Adamowicza. Dodał, że ma nadzieję, iż śmierć prezydenta Gdańska nie pójdzie na marne i miliony Polaków powiedzą "nie" nienawiści.

W nagraniu opublikowanym w sobotę na Facebooku Jerzy Owsiak, założyciel i do czasu poniedziałkowej rezygnacji prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogłosił, że ponownie przejmuje kierownictwo nad WOŚP.

- Powiem ci, Paweł, krótko: bierzemy się za robotę, wracam do roboty, bierzemy się jeszcze cztery razy mocniej, dziesięć razy mocniej - powiedział Owsiak. - Tak, będę grał z Orkiestrą, tak, będę prezesem Fundacji - dodał.

"Jedno serce zgasło, ale miliony serc się otworzyły"

- Przez kilka dni wydarzyły się rzeczy niezwykłe. To, co zobaczyłem ja, to, co zobaczyli wszyscy Polacy: jedno serce zgasło, ale miliony serc się otworzyły. Mogliśmy w Gdańsku, mieście, które tak kochasz, zobaczyć największe serce świata. Masa ludzi przyszła, żeby zapalić znicze - zwrócił się Owsiak do nieżyjącego Pawła Adamowicza. Dodał, że także Orkiestra dostawała "niesamowite informacje, na nasz temat, na temat tego co robimy".

- Powiem ci, Paweł, że kiedy usłyszałem, co mówi siostra Małgorzata Chmielewska w telewizji, co mówi Ania Dymna piękną poezją, co mówi Agnieszka Chylińska, to był tylko czubek góry - nie lodowej - czubek góry nieprawdopodobnie gorących serc - stwierdził.

- A potem, kiedy usłyszałem, co mówi twoja wspaniała, kochana żona Magda, która powiedziała, żeby Orkiestra nadal grała tak, jak gra, i kiedy podczas tej mszy usłyszałem parę bardzo ważnych słów, a masa ludzi, podchodząc do mnie prosiła, żeby Orkiestra była w takim kształcie, jak była, pomyślałem sobie, że to życie się odradza na nowo - wyznał.

- Tak, chcemy grać do końca świata i jeden dzień dłużej, bo ten świat znowu powstał znowu się odrodził, znowu jest powiewem optymizmu - oświadczył.