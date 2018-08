Festiwal w Kostrzynie bez WOŚP? "Chętnie zaczęlibyśmy coś od samego początku"

"Pomyślałem sobie, że chyba przyszedł czas, aby Festiwal Pol’and’Rock mógł być niesiony już nie przez nas! My chętnie zaczęlibyśmy coś od samego początku" - napisał Jerzy Owsiak, szef Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizację festiwalu w całości miałby przejąć Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą.

"Powiem Wam, że określenie 'Najpiękniejszy Festiwal Świata' oddaje cały jego klimat, na który składają się tysiące elementów. Jestem dumny z tego, że ekipa Fundacji, czyli niewiele ponad 40 osób, przygotowuje to ogromne przedsięwzięcie. Kiedy Festiwal Pol’and’Rock grał w najlepsze, to kilka osób tu, w Warszawie, pracowało realizując kontrakty medyczne WOŚP i pilnując codziennych spraw Fundacji" - napisał na Facebooku Jerzy Owsiak, szef Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

"Cały Festiwal, który wygląda jak wielkie miasto, który tak bardzo Wam się podoba i tylko pozornie wygląda na wielki chaos, bo ostatecznie jest super zorganizowany, jest także dowodem na to, że w polskich warunkach, dzięki dobrej współpracy wszystkich firm i partnerów, można uzyskać tak wspaniałe efekty, z których jesteśmy bardzo dumni i które bardzo podziwiali Ci, którzy z Europy i całego świata przyjechali do nas" - dodał.

"Gdyby to była impreza o podwyższonym ryzyku, nie byłoby szans na taką frekwencję" Jeżeli ludzie... czytaj dalej » "Pomyślałem sobie, że chyba przyszedł czas, aby Festiwal Pol’and’Rock mógł być niesiony już nie przez nas! My chętnie zaczęlibyśmy coś od samego początku" - dodał Owsiak, który od 1995 roku organizował jeden z największych polskich festiwali muzycznych najpierw pod nazwą Przystanek Woodstock, a w tym roku jako Pol’and’Rock Festival.

"Pol’and’Rock w przyszłym roku powinien być organizowany przez miasto"

Owsiak zaznaczył, że "że Pol’and’Rock w przyszłym roku powinien być organizowany przez miasto".

"Chętnie wypracowany system i przepiękny Festiwal oddamy w ręce ludzi, którzy są na miejscu, reprezentują ten kawałek ziemi, których nauczyliśmy bardzo wielu rzeczy i jestem przekonany, że bardzo wielu ludzi, którzy do tej pory współpracowali z nami przy organizacji Woodstock, a teraz Pol’and’Rock, będzie współpracowało razem z miastem przy organizacji kolejnego Festiwalu" - ocenił.



"Nas podkręca to, aby znowu od początku ruszyć z czymś nowym. Spokojnie, znajdziemy inny termin. Tak, abyśmy mogli z wieloma z Was spotkać się. Tak dużo osób z nami współpracuje przy Festiwalu, że każdy z nich może swoje siły i umiejętności oddać teraz nowym gospodarzom. Mało tego, być może skończyłyby się te lekkie napięcia z wojewodą, czy służbami profesjonalnymi jak straż czy policja, bo byłoby to uzgadniane i ustalane lokalnie, wśród ludzi, którzy nie tylko ten jeden raz, ale cały rok współpracują ze sobą" - podkreślił.



Owsiak zwrócił uwagę, że jego zdaniem miasto "świetnie sobie da radę" z organizacją przyszłorocznej imprezy, ale w razie potrzeby może liczyć na jego pomoc i pomoc fundacji.









"Najpiękniejszy festiwal świata"

Tegoroczny Pol'and'Rock Festival (dawniej Przystanek Woodstock) - określany przez entuzjastów jako "najpiękniejszy festiwal świata" - odbywał się od 2 do 4 sierpnia w Niemiecka straż na Pol'and'Rock Festival Jurek Owsiak ma... czytaj dalej » Kostrzynie nad Odrą w Lubuskiem. Na czterech scenach prezentowało się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i z innych krajów. Jedną z gwiazd była brytyjska grupa heavymetalowa Judas Priest.

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Oprócz koncertów proponuje wiele innych aktywności. W ramach Akademii Sztuk Przepięknych uczestnicy imprezy spotykają się z przedstawicielami świata kultury, polityki i sportu. Podczas festiwalu prezentują się także organizacje pożytku publicznego, realizowanych jest wiele programów edukacyjnych i sportowych.

Organizatorem imprezy była do tej pory Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób chciała podziękować za zaangażowanie w zimowe Finały WOŚP.