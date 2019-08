Owsiak: pierwszy mandat dostanę za bluzgi. Policja analizuje jego słowa

- Przepraszam, jeżeli kogoś obraziłem, ale się, k****, to wszystko wylewa z człowieka. (...) Pierwszy mandat dostanę za bluzgi - przewidywał Jerzy Owsiak podczas zakończenia festiwalu Pol'and'Rock w Kostrzynie nad Odrą. Może mieć rację - w sprawie wulgaryzmów, które padły z jego ust pod koniec Festiwalu Pol'n'Rock, policja "wykonuje czynności wyjaśniające". Funkcjonariusze zbierają dowody w sprawie.

Tuż po ostatnim koncercie na Dużej Scenie Jerzy Owsiak chwycił za mikrofon i przy akompaniamencie gitary zaczął żegnać się z tłumem uczestników Pol'and Rock. W przemówieniu nie brakowało odwołań do aktualnej sytuacji politycznej w kraju.

- Czemu nie karzecie polityków, którzy zapi***lają samolotami za moje, k***a, pieniądze? Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody! Bądźcie z nami na Finale WOŚP. 176 milionów. A wy, k***a, ile wywalacie pieniędzy na loty? Pacjenci onkologiczni nie mają się jak leczyć. To co wy, k***a, do nas macie? - mówił.

Przemówienie trwało około dwudziestu minut.

- Przepraszam, jeżeli kogoś obraziłem, ale się, k****, to wszystko wylewa z człowieka. Nie dajcie sobie po***ać w sercu, to jest wasz kraj, nie dajcie się omamić. Przeżyłem PRL, jak można teraz tak szczuć. Pierwszy mandat dostanę za bluzgi. Trzeba się je***ć w łeb, aby w te wszystkie kłamstwa uwierzyć. Zmieńcie coś, trzeba w końcu coś zmienić - kontynuował.



Lubuska policja potwierdziła, że analizuje wypowiedzi Owsiaka. Funkcjonariusze podjęli w tej sprawie czynności wyjaśniające i rozważą, czy kierować sprawę dalej do sądu.

Na pytanie, czy czynności rozpoczęto po jakimś konkretnym zgłoszeniu, rzecznik lubuskiej policji odpowiada: - Taka informacja [o wulgaryzmach - red.] do nas dotarła. Ustawy jasno precyzują, aby w takich momentach podjąć niezbędne czynności. Dla bytu tego wykroczenia nie ma konieczności składania wniosku czy zawiadomienia, wystarczą informacje, które pojawiają się w mediach - wyjaśnia Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Pol’and’Rock jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna, 25. edycja, trwała oficjalnie od czwartku, ale część uczestników przyjechała na dawny poligon w Kostrzynie nad Odrą już kilka dni wcześniej. Ostatnie koncerty zakończyły się w nocy z soboty na niedzielę. Na pięciu scenach wystąpiło kilkudziesięciu artystów z Polski i świata.