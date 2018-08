24. Pol'and'Rock: Odjazd!. "Panie ministrze, będziemy się dobrze bawić"





»

Kolejarz Roman Polański kilka minut po godzinie 15 odgwizdał oficjalny początek trzydniowego festiwalu w Kostrzynie nad Odrą. - Nie dzielmy się, bądźmy jednością! Nie idźcie tam, gdzie język nienawiści - wołał ze sceny Jurek Owsiak. Zainicjował też recytowanie słów piosenki Kultu: "Mój dom murem podzielony", które powtarzały razem z nim dziesiątki tysięcy osób pod Dużą Sceną.

- Powtarzajcie to razem ze mną, bo to dzisiaj bardzo ważne słowa : "Mój dom murem podzielony, podzielone murem schody…" - zaczął wołać ze sceny kilka minut po godzinie 15 Jurek Owsiak.

Tłum kontynuował recytowanie słów piosenki Arahja.

- Nie dzielmy się, bądźmy jednością! - zakończył Owsiak. - Niech was nikt nie dzieli, nie idźcie tam, gdzie język nienawiści, gdzie każdy próbuje znaleźć jakiś problem, idźcie tam gdzie tolerancja i wzajemna miłość - mówił.

Dodał, żeby dbać o siebie nawzajem, szanować ludzi naokoło i pamiętać o psychicznej i fizycznej trzeźwości siebie samego.

Zaraz po tych słowach na scenie pojawił się Roman Polański, 62-letni kolejarz, jedna z twarzy festiwalu. - 24. Przystanek Pol'and'Rock w Kostrzynie, województwo lubuskie, odjazd! - zakrzyczał i dmuchnął w gwizdek, czym wywołał od kilku godzin wyczekiwany, szczęśliwy ryk tłumu w Kostrzynie nad Odrą.

O godzinie 14 odbyła się konferencja prasowa, na której Jurek odpowiedział na życzenia ministra spraw wewnętrznych, Joachima Brudzińskiego.

- Panie ministrze, będziemy się bawili na pewno dobrze i na pewno o to bezpieczeństwo razem z pana służbami, ale głównie naszymi, dbamy. Były już pierwsze zatrzymania, u nas nie ma przebacz - skomentował Owsiak.

Apelował też do młodzieży o zdrowy rozsądek, zależy mu, żeby wszyscy trzymali się z dala od popularnych ostatnio dopalaczy i innych nieznanych, niebezpiecznych substancji.

Minister życzy bezpiecznej zabawy

Już w środę minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński zapowiedział na swoim twitterze, że ma nadzieję na pokojowy przebieg imprezy.

Jestem pewien,że @PolskaPolicja , @KGPSP , @Straz_Graniczna zadbają jak co roku o bezpieczeństwo wszystkich uczestników festiwalu. Młodzieży wybierającej się na festiwal oraz organizatorom życzę bezpiecznej zabawy. https://t.co/buAq2rW5BE — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 1 sierpnia 2018

MSWiA wydało także komunikat w tej sprawie. Zapewniono w nim, że przygotowania do zabezpieczenia imprezy trwają od kilku miesięcy. "Policjanci i strażacy pozostają do dyspozycji festiwalowiczów – odpowiedzą na każdy apel o pomoc i uwagę dotyczącą bezpieczeństwa".

Przez trzy kolejne dni na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Jedną z gwiazd będzie brytyjska grupa heavymetalowa Judas Priest. Pierwszym zespołem, który wystąpi w czwartek będzie Dubioza Kolektiv, Dużą Scenę tego dnia zamknie amerykański zespół Goo Goo Dolls.

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Do 2017 roku funkcjonował pod nazwą "Woodstock". Oprócz koncertów proponuje wiele innych aktywności. W ramach Akademii Sztuk Przepięknych uczestnicy imprezy spotkają się z przedstawicielami świata kultury, polityki i sportu. Podczas festiwalu zaprezentują się także organizacje pożytku publicznego, realizowanych jest wiele programów edukacyjnych i sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób chce podziękować młodzieży za jej zaangażowanie w zimowe Finały WOŚP.