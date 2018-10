"Otarłem się o śmierć". Samochód na A2 jechał pod prąd, prosto na niego. Nagranie

odtwórz: Schetyna do polityków PiS: ręce precz od Łodzi

Mówimy do Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina "ręce precz od Łodzi", to łodzianie wybiorą prezydenta miasta i radę - oświadczył szef PO Grzegorz Schetyna. Zaapelował też do partii, które "wiedzą, jak ważna jest demokracja", o wsparcie prezydent Hanny Zdanowskiej. zobacz więcej »