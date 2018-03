Dwie młode kobiety same ścigały mężczyznę, który zranił je rozbitą butelką w Katowicach. Zdarzenie natychmiast zostało zgłoszone na policję, ale śledztwo nie było odpowiednio prowadzone. Tak przynajmniej wynika z kontroli komendanta. Trzech policjantów straciło stanowiska.

Elwira i Anna zostały zaatakowane w centrum Katowic przez obcego mężczyznę, Sebastiana K. Był 1 kwietnia 2017 roku. 24 maja K. był już w rękach policji. Szybko? Ekspresowo, biorąc pod uwagę fakt, że wizerunek podejrzewanego o napaść został opublikowany zaledwie dzień wcześniej. Okaleczył je i uciekł. Wyręczyły policję i znalazły go same. W policyjnym areszcie - Tu jest pełno... czytaj dalej »

Sprawą zajmował się komisariat szósty w Katowicach. Ale nagranie z monitoringu, na którym widać Sebastiana K., 23 maja wrzuciły do sieci pokrzywdzone. Nie policja. Mimo że zabezpieczyła je zaraz po napadzie.

Tego samego 23 maja komendant miejski policji w Katowicach z własnej inicjatywy zlecił zespołowi kontroli, by wyjaśniono, "czy doszło do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez funkcjonariuszy komisariatu szóstego w prowadzonym postępowaniu w sprawie uszkodzenia ciała dwóch kobiet".

- Czynności te dały podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec trzech policjantów - mówi Aneta Orman, rzeczniczka policji w Katowicach.

Komendant powiadomił o tym prokuraturę okręgową. 3 lipca prokurator odpowiedział, że zachowanie policjantów nie wyczerpuje znamion czynu określonego w art. 231 kk.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228 łapownictwo pełniącego funkcję publiczną. Kodeks Karny, art. 231

Ale komendant nie odpuścił.

Mogli działać szybciej

- W toku postępowania dyscyplinarnego stwierdzono jednak pewne nieprawidłowości, które polegały na opieszałości w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Czynności mogły być wykonane szybciej - mówi Orman. Pociął twarze kobiet rozbitą butelką. "Chciałem bardzo przeprosić, zrobiłem to przypadkiem" Sebastian K.,... czytaj dalej »

I wyciągnięto konsekwencje dyscyplinarne wobec policjantów z "szóstki".

Zastępca naczelnika wydziału kryminalnego został wyznaczony na niższe stanowisko służbowe. Teraz pracuje w jednym z wydziałów komendy miejskiej w Katowicach.

Referent sprawy dostał ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym. Został przeniesiony do innego komisariatu i pracuje w służbie patrolowej. Przez jakiś czas nie będzie mógł prowadzić postępowań przygotowawczych.

Komendant komisariatu został odwołany ze stanowiska. Ale postępowanie dyscyplinarne wobec niego zostało umorzone z uwagi na przejście w stan spoczynku.

- Postępowanie wykazało też nieprawidłowości w pracy zastępcy dyżurnego komisariatu szóstego, który przyjmował zgłoszenie od poszkodowanych. Został uznany winnym, ale komendant odstąpił od jego ukarania - dodaje Orman.

Bo nie opublikowali wizerunku sprawcy?

Dopytaliśmy, co dokładnie policjanci mogli zrobić szybciej i czekamy na odpowiedź.

Czy chodzi o publikację wizerunku podejrzewanego, czego policja w ogóle nie zrobiła? Pokrzywdzone same, jeszcze tej feralnej nocy 1 kwietnia znalazły bar z kamerą monitoringu, która mogła nagrać Sebastiana K. Skojarzyły bowiem, że napastnik trzymał w ręku kebab. Nie myliły się. Przekazały swoje ustalenia policji.

Cztery dni później policja potwierdziła, że ma to nagranie, a dziewczyny rozpoznały na nim napastnika. Ale minął miesiąc i nic się nie wydarzyło.

Policjanci nie musieli czekać z publikacją nagrania na zgodę prokuratora, ponieważ nieznana była wtedy tożsamość poszukiwanego. W takiej sytuacji nie musieli nikogo o nic pytać, tylko sami podjąć decyzję. Czasem z tym zwlekają z obawy, że przyniesie to odwrotny skutek. Sprawca sam się rozpozna na nagraniu i zacznie się ukrywać. Publikacja jest wstrzymywana także wtedy, gdy wizerunek jest niewyraźny i ktoś mógłby pomylić sprawcę z kimś niewinnym, niesłusznie napiętnować. Sebastian K. był rozmazany na nagraniu z baru, jednak Elwira i Anna znalazły prosty sposób, by nie spudłować. Pod filmem opisały całą sytuację, że napastnik był rudy i mówił do jednej z nich "ty pójdziesz ze mną", ciągnąc ją za sobą. Efekt był piorunujący - ktoś wrzucił do sieci wyraźne wideo z podobnie zachowującym się i wyglądającym mężczyzną. Tym samym.

Oglądaj Wideo: facebook Nagranie z monitoringu - według ofiar tu widać napastnika

Bo uwierzyli pierwszemu lekarzowi?

W przypadku Elwiry i Anny powód zaniechania publikacji wizerunku napastnika przez policję wynikał przede wszystkim z błędnej opinii biegłego lekarza. Orzekł on, że kobiety odniosły obrażenia, utrudniające prawidłowe funkcjonowanie poniżej siedmiu dni, czyli lekkie. Zgodnie z prawem sprawca takich obrażeń nie jest ścigany z urzędu, tylko z oskarżenia publicznego. A co za tym idzie: policja nie mogła opublikować wizerunku poszukiwanego, bo mógłby ich za to podać do sądu. Mieli związane ręce, jak wyjaśniali nam wtedy policjanci. Oszpecił twarze dwóch dziewczyn rozbitą butelką. Jest akt oskarżenia Za usiłowanie... czytaj dalej »

Ale dlaczego opinia lekarza nie wzbudziła wątpliwości policjantów i nie zapytali innego biegłego, tak jak prokuratura? Po zatrzymaniu Sebastiana K. biegły medycyny sądowej powołany przez prokuraturę uznał, że obie kobiety zostały trwale oszpecone, a Elwira mogła nawet umrzeć. Uznał tak, bo się z nimi spotkał, zmierzył rany linijką, wypytał o ból.

Pierwszy biegły, którego opinia zaważyła na początkowym etapie śledztwa, oparł się wyłącznie na dokumentacji medycznej. Pokrzywdzone nigdy z nim nie rozmawiały.

Bo nie ostrzegli ofiar?

Obawiając się konsekwencji prawnych publikacji wizerunku, policjanci jednocześnie nie ostrzegli przed tym Elwiry i Anny.

10 maja kobiety zapytały w komisariacie szóstym, czy mogą dostać to nagranie z baru i opublikować je w internecie. Jak przekazała nam Elwira, po wypełnieniu stosownych wniosków policjant odparł jedynie: zróbcie z tym, co chcecie, wrzucajcie, gdzie chcecie.

Nazwisko oraz miejsce zamieszkania i pobytu napastnika zostały rozpracowane przez internautów w ciągu kilku godzin. Dla Elwiry i Anny były to długie godziny strachu. Następnego dnia, 24 maja stanęły przed lustrem weneckim z Sebastianem K. po drugiej stronie i dopiero po tym okazaniu mogły się uspokoić, że dobrze zrobiły, nagłaśniając sprawę w internecie, że się nie pomyliły.

Ale dlaczego to ofiary musiały o to drżeć, a nie policja?

Bo nie sprawdzili w aresztach?

Policjanci cały czas zapewniali Elwirę i Annę, że "prowadzone są działania operacyjne". Na czym one dokładnie polegają, śledczy nigdy nie ujawniają dla dobra sprawy. Chodzi o ustalenie tożsamości i miejsca pobytu sprawcy.

Nawet jeśli wizerunek podejrzewanego nie jest publikowany, to trafia do wszystkich komisariatów w województwie, potem w reszcie kraju.

Tymczasem Sebastian K. został odnaleziony za kratami. - Mieszka blisko mnie, ale od dwóch tygodni przebywa w areszcie śledczym za kradzież -23 maja doniosła poszkodowanym jedna z internautek.

To znaczy, że ponad miesiąc po napadzie na młode kobiety Sebastiana K. nie rozpoznali policjanci, którzy zatrzymali go za kolejne przestępstwo, a potem jeszcze przez dwa tygodnie nikt nie rozpoznał go wśród aresztowanych.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Katowice Prokuratura: wytypowany sprawca odnaleziony w areszcie

A sprawca nic nie wiedział?

27-letni Sebastian K. odpowiada za usiłowanie zabójstwa. Na pierwszej rozprawie przeprosił poszkodowane, że okaleczył je przypadkiem. Wyjaśniał, że nie chciał ich zabić oraz, że nie szukał wcześniej z nimi kontaktu, bo nie wiedział, że skutki jego zachowania są takie poważne.

Akt oskarżenia obejmuje w sumie trzech mężczyzn - prócz K. jego dwóch kompanów. Wszyscy mają zarzuty pobicia dwóch kolegów Elwiry i Anny. To od sprzeczki z nimi zaczął się dramat młodych kobiet. Chciały rozdzielić mężczyzn.