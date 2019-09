Uciekał po kolizji, był pijany, przy komendzie wpadł na drzewo. To był nokaut

Foto: shutterstock Video: tvn24

Wakacje na drogach. Codziennie policję mijało 350...

05.09 | Rośnie przyzwolenie na to co się dzieje. Jesteśmy bardzo oswojeni z alkoholem, ten alkohol jest wszechobecny - powiedział w porannym paśmie w TVN24 były prezes Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Krzysztof Brzózka. Razem z rzecznikiem prasowym Komendy Głównej Policji Mariuszem Ciarką, komentował on raport policji, według którego podczas wakacji zatrzymano niemal 26 tysięcy nietrzeźwych kierowców. - Pierwszy lat od kilku lat ta liczba wzrosła - zauważył Ciarka.

