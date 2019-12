13-latek na ławce, obok pusta butelka po wódce. "We krwi miał cztery promile"

13-letni mieszkaniec Oświęcimia (małopolskie) trafił do szpitala po tym, jak znaleziono go na jednej z osiedlowych ławek. Chłopiec miał we krwi cztery promile alkoholu. Policja wyjaśnia, skąd miał wódkę, którą wypił. Sprawą zajmie się także sąd rodzinny.

Wyszła rano do szkoły, ale tam nie dotarła. Zasłabła na placu zabaw. 10-latka była pijana 10-latka trafiła... czytaj dalej » W niedzielne popołudnie policjanci otrzymali informację o 13-letnim chłopcu, który miał znajdować się "w stanie upojenia alkoholowego".

- Został znaleziony przez kolegów na jednej z ławek na osiedlu Chemików - informuje Małgorzata Jurecka z policji w Oświęcimiu.

Przy ławce leżała półlitrowa pusta butelka po wódce

Nastolatka przetransportowano do szpitala. O zdarzeniu poinformowano matkę 13-latka, a policjanci przystąpili do badania sprawy. - Ustalili, że nieletni wypił całą zawartość półlitrowej butelki wódki, którą pustą znaleźli przy ławce - mówi Jurecka. I dodaje, że na razie wszystko wskazuje na to, że wypił ją sam.

W szpitalu okazało się, że chłopiec miał we krwi niemal cztery promile alkoholu. Teraz mundurowi będą musieli ustalić, kto udostępnił wódkę nastolatkowi. - Za rozpijanie małoletniego grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności, a za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia - do trzech lat więzienia - podkreśla policjantka.

Sprawa zostanie skierowana też do sądu rodzinnego.

Do zdarzenia doszło w Oświęcimiu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl