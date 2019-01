Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wydało oświadczenie w sprawie zabójstwa Adamowicza

Video: tvn24

Trzymiesięczny areszt dla sprawcy ataku na prezydenta Gdańska

14.01 | Mówił dużo, ale nie o tym, co stało się wczoraj. Opowiadał o wydarzeniach, które odnosiły się do historii jego życia - relacjonował obrońca nożownika, który zaatakował prezydenta Gdańska. Śledczy przesłuchali Stefana W., 27-letniego mężczyznę, który śmiertelnie ranił nożem Pawła Adamowicza. Mężczyzna nie przyznał się do zabójstwa. Grozi mu dożywocie, dziś został aresztowany na trzy miesiące.

