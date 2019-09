- W cywilizowanym państwie oświadczenie osoby sprawującej tak wysokie stanowiska powinno być sprawdzone - stwierdził w "Kawie na ławę" w TVN24 wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz'15. Odniósł się w ten sposób do kontrowersji wokół oświadczenia majątkowego obecnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, które ujawniono w reportażu "Superwizjera". Przedstawiciel kancelarii prezydenta Andrzej Dera zapewniał, że Banaś to "bardzo uczciwy i porządny człowiek". - Nie potraficie zabezpieczyć państwa przed sprawami, które ocierają się o przestępstwo - mówiła do przedstawicieli obozu rządowego Katarzyna Lubnauer z klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska.

Schetyna: kłopoty prezesa NIK nienormalne jak to, że dyrektorem kurnika został lis Grzegorz Schetyna... czytaj dalej » Dziennikarz "Superwizjera" TVN Bertold Kittel w swoim reportażu wskazał na wątpliwości dotyczące oświadczenia majątkowego obecnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia.

Wedle jego ustaleń, w kamienicy, którą Banaś wpisał do oświadczenia majątkowego, funkcjonował hotel na godziny. W sobotę wieczorem 21 września - dniu, w którym reportaż został opublikowany - zniknęły wszystkie informacje i tabliczki o prowadzonej tam działalności. Strona internetowa firmy też już nie działa.

Wcześniej Banaś był ministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Objęcie każdej z tych funkcji wiąże się z drobiazgową kontrolą służb specjalnych i jest przeznaczone tylko dla osób o nieposzlakowanej opinii.

Horała: można mieć zarzut niedochowania staranności

O tej sprawie dyskutowali w niedzielę politycy w "Kawie na ławę". Marcin Horała z PiS wskazywał, że w stosunku do Mariana Banasia "można mieć zarzut niedochowania staranności" przy kontrolowaniu tego, komu wynajmował kamienicę. Mówił, że jest w stanie zrozumieć, że "minister, zwłaszcza taki, który ściga VAT-owskie mafie, dzięki któremu mamy w budżecie dziesiątki miliardów złotych więcej" nie ma czasu na kontrolowanie tego, co dzieje się z jego nieruchomością. - Ja nie mam pretensji o to, że się na tym skoncentrował, a nie na tym, żeby pilnować, co dzieje się z jego nieruchomością - dodał.

Autor reportażu "Superwizjera": prezes NIK nie zaprzeczył, że gangster z recepcji do niego zadzwonił - Trudno o... czytaj dalej » Odnosząc się do faktu, że CBA przedłużyło postępowanie w sprawie oświadczenia majątkowego obecnego prezesa NIK-u, stwierdził, że "samo wszczęcie postępowania to jeszcze nie jest stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidłowości". - Jedyną nieprawidłowość, o której słyszałem, to jest taka, że (Marian Banaś - red.) nie wpisał zabezpieczenia, które było hipoteczne na tej nieruchomości, tylko, że to jest zabezpieczenie wierzytelności syna pana ministra - mówił, odnosząc się do przedstawionej w reportażu "Superwizjera" sprawy kamienicy, która była wpisana jako zabezpieczenie na spłatę kredytu, który uzyskała firma należąca do syna prezesa NIK-u, Jakuba Banasia.

Dera: Marian Banaś to bardzo uczciwy i porządny człowiek

Przedstawiciel kancelarii prezydenta Andrzej Dera wskazywał, że osobiście zna pana Mariana Banasia i wie, że to jest "bardzo uczciwy i porządny człowiek". Przekonywał, że "byłoby niewielu odważnych na zrobienie tego, co zrobił pan Banaś".

Odnosząc się do wątpliwości co do kamienicy, stwierdził, że "najpierw trzeba mieć wiedzę, kiedy była wynajęta nieruchomość, kto prowadził tę działalność i od kiedy jest to wynajmowane na godzinę".

Lubnauer: nie potraficie zabezpieczyć państwa przed sprawami, które ocierają się o przestępstwo

Do sprawy Mariana Banasia odniosła się również Katarzyna Lubnauer z klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska. Sugerowała, że kandydat na stanowisko prezesa NIK-u nie powinien być wybrany, "jeżeli były wątpliwości co do jego oświadczeń majątkowych" i " kiedy nie ma stuprocentowej pewności co do (jego - red.) uczciwości".

"Pancerny Marian i pokoje na godziny". Reportaż "Superwizjera" Marian Banaś,... czytaj dalej » - Nie potraficie zabezpieczyć państwa przed sprawami, które ocierają się o przestępstwo - zwróciła się do przedstawicieli obozu rządowego.

Kamiński: służby specjalne powinny ostrzec Banasia

Przedstawiciel klubu PSL-KP Michał Kamiński zwracał uwagę na to, że "zawsze jest domniemanie niewinności i ono w tym przypadku musi również obowiązywać pana prezesa Banasia".

- Pan minister Banaś miał dostęp do tajemnic państwowych. Zastanawiam się, dlaczego służby specjalne nie ostrzegły pana ministra Banasia, że ktoś, kto prowadzi z nim interesy, jest gangsterem - zwracał uwagę, odnosząc się do faktu, że mężczyzna, którego reporter "Superwizjera" spotkał w kamienicy ministra, to jeden z braci K. - Wiesław lub Janusz, ps. Paolo. Są oni znanymi w Krakowie przestępcami, którzy zajmują się w stolicy Małopolski prowadzeniem agencji towarzyskich.

- Służby specjalne, które stoją na straży bezpieczeństwa państwa, powinny go ostrzec - podkreślił.

"Nie wierzę w taką sytuację"

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz'15 ocenił, że zarzuty, jakie są formułowane po reportażu "Superwizjera" w kierunku Mariana Banasia są "bardzo poważne", a działania CBA w sprawie sprawdzenia jego oświadczenia majątkowego określił jako "kompromitację".

- W cywilizowanym państwie oświadczenie osoby sprawującej tak wysokie stanowiska powinno być sprawdzone - przekonywał. - Nie wierzę w taką sytuację, że pan minister czy pan prezes Banaś nie wiedział, komu wynajmuje kamienicę - dodał.

- Jeżeli mamy być cywilizowanym, poważnym państwem, to pan prezes powinien dzisiaj wyjść (...) i wyjaśnić dokładnie, na czym polega sprawa. A jeżeli będą podejrzenia, to ja oczekuję od pana ministra i pana posła (zwrócił się do przedstawicieli obozu rządowego - red.), że wy będziecie się domagali dymisji pana Banasia - kontynuował wicemarszałek Sejmu.

Gawkowski: to jest okoliczność, która stanowiłaby jakiekolwiek wyjście z tej sprawy

Krzysztof Gawkowski z Wiosny ocenił, że "rozsądek wskazuje w tej sytuacji na to, że żadna sytuacja nie wytłumaczy prezesa NIK-u". - Jeżeli jest odpowiedzialność, honor i myślenie o państwie, o tym, co jest w programie Prawa i Sprawiedliwości, to powinniśmy powiedzieć jasno: w najbliższych tygodniach powinniśmy się spodziewać wyjaśnienia tej spawy przez służby, wskazania, jak prokuratura zamierza się (tym - red.) zająć, a jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek dowody, że to, co widzieliśmy na filmie jest prawdą, pan minister, prezes powinien podać się do dymisji - mówił. Dodał, że "to jest okoliczność, która stanowiłaby jakiekolwiek wyjście z tej sprawy".

Oświadczenie Mariana Banasia

Po emisji programu prezes NIK, który w trakcie jego realizacji nie chciał odpowiedzieć na pytania dziennikarzy "Superwizjera", poinformował PAP w oświadczeniu, że łączenie jego osoby z działalnością przedstawioną w materiale Bertolda Kittela jest "oszczerstwem i pomówieniem". "Nie zarządzałem pokazanym w materiale hotelem. Byłem właścicielem budynku, który na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem wynająłem innej osobie. Osoba ta prowadziła tam działalność hotelową. Obecnie nie jestem właścicielem tej nieruchomości" - podkreślił Banaś.

"Materiał odbieram jako próbę manipulacji, szkalowania i podważania dobrego imienia nie tylko mojej osoby, ale również kierowanych przeze mnie instytucji. W związku z nieprawdziwymi informacjami skieruję sprawę na drogę sądową" - zapowiedział prezes NIK.

