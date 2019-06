Pożar składowiska odpadów. Płonie "kilka tysięcy metrów kwadratowych"

Droga Liverpoolu do szóstego triumfu w Pucharze Europy przypominała prawdziwy rollercoaster. The Reds byli blisko pożegnania się z Ligą Mistrzów już w fazie grupowej, a półfinałowy dwumecz z Barceloną przejdzie do historii piłki nożnej. Przy majowym spotkaniu na Anfield z Dumą Katalonii sobotni finał w Madrycie z Tottenhamem (2:0) był niemal pozbawiony emocji. zobacz więcej »