Polscy marynarze wytoczyli najcięższe działa. Ostre strzelanie rakietami SM-1

Po raz pierwszy od przejęcia okrętu od US Navy w 2000 roku, załoga fregaty ORP Gen. Kazimierz Pułaski wystrzeliła z okrętu rakiety średniego zasięgu Standard SM-1. To najlepsze pociski przeciwlotnicze w całym polskim wojsku. Marynarze strzelali do imitatorów celów powietrznych na brytyjskim poligonie Deep Sea Range w pobliżu Hebrydów Zewnętrznych.